Nová verze Raspberry Pi OS přináší rychlejší prohlížeč a snadnější tisk

Raspberry Pi Foundation měla v posledních týdnech plné ruce práce s představováním nového hardwaru, který zahrnoval počítač v klávesnici nebo oficiální ventilátor pro lepší chlazení. To ovšem neznamená, že by vývojáři nepracovali na nové verzi softwaru, a tak tu máme každoroční závěrečnou aktualizaci pro Raspberry Pi OS. Tato verze přináší několik poměrně zásadních změn, proto by uživatelům tohoto jednodeskového počítače neměla uniknout.