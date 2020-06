NVIDIA GeForce "Ampere": jaký je plán a kdy budou?

V poslední době se mluví především o kartách GeForce RTX 3090 a RTX 3080, které mají představovat nový hi-end společnosti NVIDIA, přičemž RTX 3090 by měla nastoupit za starý RTX TITAN, zatímco předchůdce RTX 3080 je zřejmý. Igor Wallossek se nedávno zaměřil na 350W TBP právě karty RTX 3090 , a to samozřejmě s tím, že v tomto ohledu není nic zaručeno. A nyní tu máme něco rovněž ze soudku spekulací, i když to samozřejmě neznamená, že jde o údaje čistě jen vycucané z prstu. Tato "roadmap" popisující konečný vývoj nových karet má pochopitelně i základ v tom, jak NVIDIA postupovala v případě minulých generací a leckteré informace už také prosákly na veřejnost a právě dle nich lze rámcově určit, v jaké fázi se NVIDIA nachází.



Nyní tak už má NVIDIA jistě dávno za sebou samotný vývoj grafické architektury, tape-out jednotlivých čipů a jejich testování. Čili jde už o vývoj koncových produktů, čili samotných karet, a dle Nyní tak už má NVIDIA jistě dávno za sebou samotný vývoj grafické architektury, tape-out jednotlivých čipů a jejich testování. Čili jde už o vývoj koncových produktů, čili samotných karet, a dle zveřejněné tabulky to vypadá, že začátek nového školního roku je docela reálné období, během nějž NVIDIA své nové karty uvede na trh.

Za sebou by NVIDIA se svými AIB partnery už měla mít také dokončení seznamu bill of materials (BOM), který čítá potřebné komponenty a materiál pro vytvoření finálních produktů a nyní už možná také potřebné validační testy, aby mohly brzy nastoupit první vzorky karet. Právě ve fázích EVT a DVT má NVIDIA ještě možnost pozměnit (či v krajním případě odmítnout) výslednou podobu chystaných produktů, a tím je v podstatě dokončit.

Nástup prvních funkčních vzorků karet bychom snad mohli poznat i my, a to tak, že se náhle začnou objevovat výsledky testů těchto vzorků v online databázích různých benchmarků, i když to je i otázka přístupu NVIDIE a jejího odhodlání mlžit a zatajovat informace do poslední chvíle, jež je v jejím případě obvykle velice silné. Probíhat budou samozřejmě také EMI testy prováděné regulačními orgány FCC či CE, následovat budou testy PVT produkčních linek, NVIDIA připraví konečnou verzi BIOSů karet a pak už může začít samotná výroba, což bude platit zatím spíše jen pro karty Founders Edition, které by se měly na trhu objevit nejdříve.

Uvidíme tak, zda se vyplní předpoklad, že herní Ampere budou představeny v průběhu září, aby krátce na to (v říjnu?) přišly na trh.

