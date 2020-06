Nová fotografie údajného chladiče GeForce RTX 3080, jaké verze lze očekávat?

Včera jsme se opět podívali na údajné chladiče pro karty GeForce RTX 3080 , které by samy o sobě měly být velice drahé a nový snímek ukazuje, proč by tomu asi tak mohlo být. Jde totiž o poměrně složitý kus žebrovaného hliníků, jehož zpracování dokáže trošku zamotat hlavu.

Při podrobnějším pohledu ale můžeme vcelku snadno identifikovat, že se díváme na přední část chladiče, jakou ukazuje i první následující fotografie a lze to určit z orientace žeber mezi okrajem karty a ventilátorem, která jsou na přední straně rovnoběžná a na zadní straně svírají pravý úhel.

Vidíme tak rovněž pozici pro montáž ventilátoru a ukazují se tu také čtyři trubice procházející právě od přední hlavní části chladiče až dozadu a právě ty by měly mít za úkol potřebný efektivní rozvod tepla.

NVIDIA přitom už obvykle ve svých vlastních chladičích nevyužívá heatpipe tak často, i když v případě série RTX 2080 se uplatnily, ovšem spíše jako součást základny než v klasické podobě. Nicméně i tento nový chladič vypadá na to, že nepoužije opravdu klasickou podobu heatpipe. Stačí se pozorně podívat na první fotografii a chladič zcela vlevo, kde je vidět, že celkově poměrně tlusté černé trubice se směrem k hlavní části chladiče s vykrojeným místem pro ventilátor zplošťují a rozšiřují a také sbíhají akorát na místě, kde lze tušit základnu pro GPU. Mohly by tak být součástí jakési výparníkové komory a pokud ano, vypadá to celkově na velice výkonné vzduchové chlazení.

A právě k tomu přichází vhod spekulace ze serveru VideoCardz o možných podobách třech nejlepších herních/desktopových GeForce Ampere.

Model Verze Paměti Paměťová sběrnice TBP Konektory RTX 3090 (Ti / Super) * 24GB GDDR6X

(z obou stran PCB 384bit 350W 3x DP, HDMI, NVLink RTX 3080 (Ti / Super) * 11GB GDDR6X * 352bit * 320W 3x DP, HDMI RTX 3080 - 10GB GDDR6X 320bit 320W 3x DP, HDMI

* dle zdroje nepotvrzené informace

Karta RTX 3090 by mohla na trhu nahradit TITAN, čímž by NVIDIA tuto svou značku asi dobrovolně zahubila (nebo si ji nechala pro něco jiného), přičemž jejích 350 W TBP by nepředstavovalo takové navýšení z 280 až 320 W karty RTX TITAN. Pokud ale jde o 320 W na RTX 3080, to už znamená slušných 70 W navíc a pak je skutečně logické předpokládat, že takové hodnotě musí odpovídat i výkon chladiče.

Ceny souvisejících / podobných produktů: