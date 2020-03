NVIDIA GeForce NOW a přehledný seznam podporovaných her

NVIDIA GeForce NOW ale stále nabízí takový počet her, o kterém se konkurenční platformě Google Stadia může jen zdát. Jenomže systém, který si NVIDIA pro svou platformu vybrala, má jednu zásadní slabinu. Na jednu stranu nabízí díky provázanosti se Steamem a jinými platformami široký výběr her, které mnozí zákazníci už dávno mají ve své knihovně. Díky tomu si mohou GeForce NOW třeba jen vyzkoušet a neinvestovat do ní zhola nic, anebo jen minimum za zkušební předplatné.

Na druhou stranu nemáme žádnou záruku, že svou oblíbenou hru zítra opět v nabídce GeForce NOW najdeme. Pro Google Stadia si hry musíme koupit zvlášť, ovšem ty z ní nemohou jen tak zmizet, leda by snad byla zrušena celá služba.

Bohužel se ukazuje, že hrozba vyprazdňování nabídky GeForce NOW nebyla planá. Své hry nechala už dříve se seznamu podporovaných odstranit společnost Activision Blizzard a ostatní jako Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar a Square Enix je už v prvé řadě odmítly nabídnout. Později NVIDIA ztratila Bethesdu až na Wolfenstein: Youngblood a nejnověji pak hry od 2K Games

Stále nabízí třeba sérii Assassin's Creed of Ubisoftu nebo i Far Cry, český Kingdom Come: Deliverance od Deep Silver, akční Metro: Exodus, Dark Souls od BANDAI NAMCO a jiné známé tituly. Vedle zmíněných vydavatelů na GeForce NOW ještě nezanevřeli ani v THQ Nordic, Codemasters, Riot Games, Telltale či SEGA. Z opravdu velkých vydavatelů ovšem už nezbyl nikdo, a to právě až na Ubisoft a je otázka, jak dlouho tento poslední z velkých solitérů vydrží, ale uvidíme a NVIDII rozhodně přejeme, aby další herní exodus už nenastal.



Zákazníci se zatím mohou probírat přehledným seznamem her , na který jsme od NVIDIE dostali odkaz, takže lze předpokládat, že je pravdivý a ucelený. Obsahuje nyní celkem 525 titulů, mezi kterými si můžeme vyhledávat dle veškerých kritérií, která jsou v tabulce zmíněna. Díky tomu je vidět, že drtivá většina her pro GeForce NOW je k dispozici díky Steamu.

