NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition ukázala chladič

Zrovna včera jsme se zmínili o tom , že pokud mají nové GeForce skutečně přijít na trh v červenci či brzy v srpnu, měli bychom brzy zaznamenat novinky jako výsledky testů v databázích různých benchmarků, vyfocené plošné spoje karet či nové chladiče. Čili nyní se skutečně jako na zavolanou objevují snímky, které mají ukazovat části systému chlazení chystané karty NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition.

Kopite7kimi později upřesnil, že nové GeForce generace Ada očekává již v půlce července, čili přibližně za dva měsíce. A pokud je to podpořeno takovýmito snímky, mohli bychom zmíněnému termínu skutečně věřit. Konečné rozhodnutí ale bude stejně záviset na NVIDII, která může vypuštění karet na trh pozdržet z mnoha důvodů, takže rozhodnuto bude až tehdy, kdy se ukáže Jensen Huang (možná opět ve své kuchyni).

Ze snímků je zřejmé, že NVIDIA se rozhodla neměnit design svých karet, které by tak měly vypadat opět jako Ampere. Ostatně pokud má RTX 4090 mít TBP 450 W stejně jako RTX 3090 Ti, pak bude stačit i stejné chlazení a není třeba znovu vymýšlet něco nového a předělávat to, co funguje. V případě TBP 600 W by už však takové chladiče stačit nemusely, ale takové karty se možná na trh dostanou až později, pokud vůbec (v rámci generace Ada).

A jak vůbec poznáme, že jde o nové chladiče a ne o starší verze? Jde tu především o zcela odlišné zpracování plochy, do níž budou přenášet své teplot paměti a GPU a také se můžeme dopočítat jiného počtu žeber v hlavním těle chladiče, které také vypadá celkově tlustší. Pro porovnání si můžeme ukázat, jak vypadá chladič karty RTX 3090 Ti: