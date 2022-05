Geforce RTX 4090 se 450W TBP a už v půlce července?

Právě dnes jsme se zmínili o tom, že stejný zdroj hlásí chystané vypuštění nových GeForce Ada už na začátek třetího kvartálu, což nyní v diskuzi pod novým tweetem upřesnil na polovinu července . Čili už za dva měsíce by tu mohla být příští generace NVIDIE.

NVIDIA GeForce RTX 4090 by přitom měla nést GPU AD102-300, celkem 16128 CUDA jader ve 126 jednotkách SM a 24 GB paměti GDDR6X na 21 Gb/s. Uvedeno je přitom TBP 450 W a zhruba dvojnásobný výkon karty RTX 3090.

Dříve se přitom běžně mluvilo o TBP 600 W, ovšem to bude zřejmě jen maximum, které zvládnou karty s AD102, takže můžeme uvažovat o tom, že takové spotřeby mohou dosáhnout až pozdější karty RTX 4090 Ti s plnou verzí AD102 (nejspíše 144 SM).

GeForce RTX 4090 s TBP 450 W a dvojnásobným výkonem RTX 3090 tak vůbec nepůsobí špatně. Tak vysoká spotřeba samozřejmě může být pro leckoho už příliš, ovšem 450W má i dnešní GeForce RTX 3090 Ti, která také není určena pro každého. Celková efektivita, čili výkon na watt, by se ale v rámci generace Ada měla oproti Ampere rozhodně výrazně zvýšit a záleží pouze na NVIDII, jak to celé pojme.

Zatím to vypadá tak , že spotřeba na nových kartách poroste, čili například taková RTX 4070 má být o 80 W náročnější než RTX 3070, ovšem i zde by se s ohledem na výše uvedené informace o RTX 4090 dal očekávat zhruba dvojnásobný výkon karty RTX 3070.

Zaujme nás také malá poznámka o RDNA3, z níž je Kopite7kimi dle vlastních slov zklamaný, ale dále to nerozvádí. Otázka je, zda to nemá co do činění s nově uváděnými specifikacemi karty RTX 4090, které by se daly označit za slabší, než bychom čekali. Ostatně kartě RTX 3090 chybí do plné verze jen 2 SM, zatímco v případě RTX 4090 to vypadá na 18, přičemž dříve se mluvilo spíše o 140 či 142 SM v RTX 4090. Že by se NVIDIA nemusela až tak moc snažit, aby mohla dobře konkurovat novým Radeonům?