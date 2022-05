NVIDIA GeForce RTX 40 mohou nastoupit už na začátku 3. čtvrtletí

Jde konkrétně o Kopite7kimi , který má za sebou slušný záznam a je považován za spolehlivý zdroj informací (na leakera). Nyní tedy hlásí, že Ada Lovelace, čili GeForce RTX 4000, přijdou na trh poněkud dříve, než se čekalo či bylo plánováno. To pak upřesnil na začátek 3. kvartálu, což můžeme brát jako červenec, nebo maximálně do poloviny srpna.

To by mohlo znamenat, že NVIDIA představí své nové GeForce už příští týden na Computexu, jenomže to neočekáváme, neboť v takovém případě by asi namísto Jeffa Fishera promluvil sám Jensen Huang. Ovšem to samozřejmě neznamená, že se Huang neozve a konci června či na začátku července ze své kuchyně, kde bude mít poschovávány nové karty.