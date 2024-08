Nvidia má za sebou rekordní čtvrtletí a potvrzuje vyřešení problémů s Blackwellem

Společnosti Nvidia se v posledních letech hodně daří. Obrovský nástup systémů umělé inteligence vyžaduje výkonné čipy pro jejich trénování i běh, stejně jako kvalitní softwarové zázemí. Společnost tak sice ještě před pár lety táhly především grafické karty pro hráče, ale dnes je divize Data Center více než 9násobná než Gaming (co do příjmů). Dle finančních výsledků firmy se jí v posledním čtvrtletí (Q2/FY25) povedlo meziročně (proti Q2/FY24) navýšit příjmy o 122 %! Z loňských 13,51 mld. USD je nyní 30,04 mld. USD. Dokonce i proti minulému čtvrtletí (Q1/FY25) jde o nemalý 15% nárůst. Čistý zisk stoupl meziročně dokonce o 168 % na 16,6 mld. USD a firma tak vykazuje čistou marži 55,3 %. Hrubý zisk je dokonce 75,1 %, nicméně zde jde o první varovný signál. Ačkoli loni to bylo méně, proti předchozímu čtvrtletí jde o pokles ze 78,4 %. Akcie společnosti v after-marketu po vyhlášení výsledku klesly o 7 %, nicméně jak to skutečně dopadne s jejich hodnotou, to ukáže až průběh dne.



Data Center, kam spadají např. ony akcelerátory pro AI. Zde se meziročně rostlo o 154 % na 26,27 mld. USD a tato divize se stará o 87,5 % příjmů firmy. To je až nezdravá závislost na jednom typu produktů. Nvidia oznámila, že její čipy Blackwell Když se podíváme na jednotlivé divize, tak jednoznačně nejlépe je na tom, kam spadají např. ony akcelerátory pro AI. Zde se meziročně rostlo o 154 % na 26,27 mld. USD a tato divize se stará o 87,5 % příjmů firmy. To je až nezdravá závislost na jednom typu produktů. Nvidia oznámila, že její čipy Blackwell měly opravdu problémy , přičemž se nakonec ukázalo, že jde o chybu v masce pro jejich výrobu. Ta byla upraveno, což by mělo zvýšit výtěžnost. To je jednoznačně pozitivní pro budoucnost, na druhou stranu to opravdu přinese mírné zpoždění v krátkodobém horizontu, resp. pomalejší nárůst počtu dodávek proti původním plánům. Vzorky jsou už totiž dodávány, nadále i budou, ale předpokládá se, že se nižší počet čipů v krátkodobém horizontu projeví na finančních výsledcích v nejbližších čtvrtletích.

Gaming s herními grafickými čipy si polepšila o 16 % na 2,88 mld. USD. Je opravdu vidět, že dnes jsou herní grafiky už jen relativně malou částí firmy, i když jde s náskokem o druhou největší divizí firmy. Nvidia vyzdvihuje např. uvedení technologie Divizes herními grafickými čipy si polepšila o 16 % na 2,88 mld. USD. Je opravdu vidět, že dnes jsou herní grafiky už jen relativně malou částí firmy, i když jde s náskokem o druhou největší divizí firmy. Nvidia vyzdvihuje např. uvedení technologie Project G-Assist i nové RTX hry s podporou DLSS jako Indiana Jones and the Great Circle, Dune: Awakening a Dragon Age: The Veilguard, díky čemuž se počet takových her pohybuje nad 600.

Dále tu máme Professional Visualization, kde šlo o 20% nárůst na 454 mil. USD. Divize Auto pomalu roste a tady máme dokonce 37% meziroční nárůst, nicméně s 346 mil. USD jde stále jen o malou část firmy. Oznámila spolupráci v robotice s firmami jako BYD Electronics, Siemens a Teradyne Robotics. OEM&Other pak dosáhlo na 33% nárůst, a to na výsledných 88 mil. USD.