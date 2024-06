Nvidia App umí automatické přetaktování, G-Assist pomůže díky AI s hrou i HW

Nvidia App Beta, software pro hráče i tvůrce, který má kombinovat Control Panel, GeForce Experience a RTX Experience do jediné aplikace. I když herní trh už zdaleka není pro Nvidii největší a poslední dobou se hodně soustředí na oblasti AI, i hráči se mohou těšit na novinky. Jednou z nich je nová, software pro hráče i tvůrce, který má kombinovat Control Panel, GeForce Experience a RTX Experience do jediné aplikace.

Jednou z novinek je podpora pro nahrávání AV1 SDR i HDR videa ve snímkovací frekvenci až 120 fps. Hráči si tak mohou nahrát své herní pokusy, přitom jim to díky efektivnímu kodeku nezabere příliš místa. Využití tu najde NVENC na grafických kartách GeForce RTX 4000. AV1 má mít ve srovnání s tradičními kodeky výhodu v menších artefaktech i více detailech v dynamických scénách. Nvidia to nicméně srovnává se zastaralým H.264 a nikoli novějšími H.265 nebo dokonce H.266.



Zajímavou funkcí je One-Click Automatic GPU Tuning. Jedním kliknutím tak lze spustit automatické přetaktování GPU a VRAM. Skenování nejlepšího nastavení trvá okolo 10-20 minut a uživatel může také systému nastavit parametry, ve kterých se má pohybovat. Může tak zvolit napětí, spotřebu, teplotu nebo rychlost ventilátorů. Vylepšení se také dočkal panel překrývající hru, který nyní umožňuje i zobrazení spotřeby grafické karty. Zjednodušuje i způsob deaktivace panelu, vedle zmáčknutí Esc je nyní možné kliknout kamkoli mimo panel a ten zmizí.

Další novinkou je Nvidia G-Assist. Jde o digitálního AI asistenta, který může hráč pomoci nejen ve hrách, ale také s hardwarem samotným. Během hry tak může hráči vysvětlit, jak hra funguje, co má dělat, jaké jsou nejvhodnější zbraně a podobně. Toto je podporováno např. ve hře Ark: Survival Ascended, na které to bylo prezentováno. Asistent ale může pomoci třeba i s přetaktováním nebo naopak snížením spotřeby. Nvidia to prezentovala třeba na tom, že nechala asistenta nastavit úsporný režim GPU tak, aby hra běžela plynule na 60 fps. V ukázce tak systém např. nastavil grafiku tak, že ze spotřeby 272 W šla jen na 173 W.