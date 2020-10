NVIDIA se podělila o oficiální benchmarky GeForce RTX 3070

Vypadá to, že si za 500 dolarů budeme moci opravdu koupit alternativu pro RTX 2080 Ti, která ovšem bude mít neodpáratelný handicap v podobě 8 GB paměti oproti 11 GB s výrazně rychlejší propustností (448 GB/s vs. 616 GB/s). Je pak otázka, zda a kde bude nižší paměťová propustnost vadit.

Zatím můžeme výkon karty GeForce RTX 3070 posuzovat pouze dle informací od NVIDIE a ta ji srovnává jednak se starou RTX 2070 a pak i s dosavadním herním hi-endem v podobě RTX 2080 Ti, který na začátku září šmahem přišel o své mojo.





Server VideoCardz nám informace z grafu od NVIDIE hodil do tabulky (dle výšky sloupců v pixelech), která ukazuje, že máme skutečně důvod těšit se na kartu za rozumnou cenu, která celkově překoná i RTX 2080 Ti. Ovšem NVIDIA tím potvrzuje pouze sama své informace, takže finální hodnocení si raději necháme na dobu, kdy budou k dispozici nezávislé testy obsahující i jiné benchmarky.

Výkon NVIDIA GeForce RTX 3070

RTX 2070 (pix.) RTX 2080 Ti (pix.) 2080Ti/2070 RTX 3070 (pix.) 3070/2070 3070/2080Ti Arnold 520 800 154% 861 166% 108% Ashes 520 796 153% 814 157% 102% Blender 520 967 186% 1176 226% 122% Borderlands 3 520 833 160% 813 156% 98% Control RTX 520 772 148% 763 147% 99% Doom Eternal 520 774 149% 833 160% 108% LuxMark 520 766 147% 946 182% 123% Minecraft RTX 520 815 157% 852 164% 105% Redshift 520 774 149% 898 173% 116% Time Spy Extreme 520 810 156% 796 153% 98% Wolfenstein Youngblood RTX 520 785 151% 846 163% 108% Průměr – – 155% – 168% 108%





NVIDIA se chystá karty RTX 3070 vyslat do prodeje 29. října a v ten samý den by mělo vypršet i embargo na zveřejnění jejich testů. To znamená, že NVIDIA bude mít několik hodin na to, aby mohla reagovat na čerstvou nabídku AMD v podobě Navi 2X, které budou představeny 28. října pozdě odpoledne našeho času. Recenze ale už v tu dobu budou dávno hotové, takže nelze očekávat, že by se něco na kartách RTX 3070 mohlo změnit, leda snad jejich cena.



Ceny souvisejících / podobných produktů: