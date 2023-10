Nvidia údajně chystá GeForce RTX 4080 Ti (nebo 4080 Super)

Nvidia možná chystá "novou" low-endovou kartu GeForce RTX 4080 Ti, případně RTX 4080 Super, která by mezi těmito dvěma modely vytvořila menší výkonnostní schod. Včera jsme si povídali o tom, žemožná chystá "novou" low-endovou kartu GeForce RTX 3050 , nicméně zajímavější zákulisní zprávou je to, že se možná počátkem příštího roku dočkáme zalepení díry mezi high-endovými modely GeForce RTX 4080 a RTX 4090. Zatímco první model má 9728 CUDA jader a 16 GB paměti na 256bitové sběrnici, druhý má 16384 CUDA jader (tedy o výrazných 68 % více) a 24 GB paměti na 384bitové sběrnici (obojí o 50 % vyšší). Nějaký model mezi nimi se přímo nabízí. A právě poslední dobou se začíná zákulisně znova šuškat o tom, že by se mohla objevit nějaká, případně RTX 4080 Super, která by mezi těmito dvěma modely vytvořila menší výkonnostní schod.

RTX 4080 Ti (předpokládejme pro účely tohoto článku, že se tak karta bude jmenovat) by měla být postavena na ořezaném čipu AD102, který využívá RTX 4090. Patrně by tak mohlo jít o nepovedené čipy, kde nefunguje dostatečný počet jader, přičemž ty by mohly najít místo právě zde. Kolik jader by RTX 4080 Ti mohla mít, to zatím nevíme, ale osobně bych to viděl někde kolem 12-13 tisíc.

O kartách jinak totiž nevíme vůbec nic a můžeme tak jen hádat. TGP by měla být podle zdrojů pod 450 W, což se ale dá předpokládat, a bylo by divné, kdyby tomu bylo jinak. Má-li být karta výkonnostně mezi RTX 4080 a RTX 4090, dá se očekávat, že i její TGP bude někde mezi jejich hodnotami 320 a 450 W TGP. Otázkou jsou také paměti. Čip AD102 by měl dovolit širší sběrnici pamětí, takže se nabízí otázka, zda Nvidia nesáhne např. k 320bitovému rozhraní a 20 GB paměti. Zajímavou informací je to, že novinka má převzít cenu nynější RTX 4080, a ta by se pak měla posunout níže z MSRP 1199 USD možná až na 999 USD. Zda se tak stane, to se dozvíme až počátkem příštího roku.