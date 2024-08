Nvidia uvedla GeForce RTX 4070 s pomalejšími pamětmi GDDR6

Nedávno jsme se dozvěděli, že by se grafické karty GeForce RTX 4060 a RTX 4070 mohly stát nedostatkovými kvůli vysokému zájmu o AI čipy, které by měly mít ve výrobě přednost před spotřebními grafickými kartami. Také se mluvilo o nedostatku pamětí GDDR6X kvůli problémům s výrobou několika sérií čipů. To druhé se zdá být pravdou, neboť se v tichosti představily nové verze grafických karet, které nemají klasické paměti GDDR6X, ale pomalejší GDDR6. Důvodem má být mimo jiné onen nedostatek čipů GDDR6X a současně stále vysoký zájem o tyto karty.