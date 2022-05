Nvidia zaplatí pokutu 5,5 mil. USD za nejasné údaje o prodeji GPU těžařům krypta

Přelom let 2017 a 2018 byl ve znamení obrovské kryptoměnové mánie, která vystřelila hodnotu Bitcoinu až téměř na 20 tisíc dolarů. Ze začátku roku 2018 ale bublina praskla, což s sebou neslo několik důsledků. Pocítila to např. i společnost Nvidia, která se velmi těšila z výrazně navýšeného zájmu o GPU zejména kvůli těžařům Etherea. Problém byl ale v tom, že ve finančních zprávách se tyto prodeje schovaly do všeobecných prodejů GPU, což mělo dle komice SEC (Securities and Exchange Commission) uvést investory v omyl a dát jim nejasnou informaci o tom, jak si firma ve skutečnosti stojí na svém hlavním trhu, GPU pro hráče.



5,5 milionu USD. Investoři tak mohli nabýt dojmu, že se výrazně zvýšil zájem o GPU ze strany hráčů a ne až tolik ze strany těžařů, což je výrazně více volatilní trh. Zatímco tak příjmy společnosti rostly a zprávy spíše vyznívaly, že jde o hráčský boom a firma krásně roste, Nvidia, podle SEC si dobře vědoma vlivu těžby na předchozí růst příjmů, tento vliv neprezentovala dostatečně jasně. Dramaticky rostoucí firma tak kvůli krachu kryptománie o trochu později výrazně snížila odhad příjmů na další čtvrtletí . Kvůli nejasným zprávám o skutečnosti udělila komise SEC Nvidii pokutu ve výši