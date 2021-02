NVIDIA znovu nabízí karty GTX 1050 Ti, dostupné jsou i u nás

Co nepotěší, jsou pochopitelně ceny, které se v případě naskladněných kusů jen neochotně přibližují k hranici 4000 Kč. Na jednu stranu se nedá mluvit o násobku cen, za které se GTX 1050 Ti prodávaly dříve, ale přeci jen je to už více než čtyři roky starý model, který má dnes výkon sotva na hraní ve Full HD, pokud se tedy uskrovníme v nastavení detailů.

Server VideoCardz potvrzuje, že GeForce GTX 1050 Ti se zhruba po dvou letech začaly objevovat i v západních obchodech jako Newegg, Scan UK, OCUK a dalších.

A jak je vidět, teprve tam můžeme vidět, co to znamená, když je nějaké zboží předražené. Máme tu sice jeden model Gigabyte za 180 dolarů, ale aktuální nabídka je taková, že nejlevnější model stojí 190 dolarů a jde o ne moc atraktivní HHHL kartu (nízký profil, krátké PCB). Pokud chce zákazník něco lepšího, co je opravdu skladem a ne z druhé ruky, musí si připravit alespoň 300 dolarů, čili našich 4300 Kč za skladový Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G je oproti tomu z říše snů.