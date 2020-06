Objevilo se GPU Sienna Cichlid, jde o očekávané "velké Navi"?

Zatím si nemůžeme dát rovnítko mezi "Sienna Cichlid" a "Big Navi", ale vypadá to, že jde o tu nejpravděpodobnější možnost. Je totiž zřejmé, že jde opravdu o GPU ve smyslu čipu pro zobrazování grafiky a ne o pouhý GPU akcelerátor s ohlášenou architekturou CDNA, neboť se dozvídáme také o spojitosti s VCN 3.0 pro kódování videa, čili o mediálním enginu, který se uplatní v rámci architektury RDNA 2. A vedle toho tu je také DCN3, čili zobrazovací engine, čili Sienna Cichlid bude základ pro grafické karty v pravém slova smyslu.

Jde pochopitelně jen o interní označení v rámci firmy AMD, která občas použije různé podivné kódové názvy, a to prý kvůli tomu, aby mohla lépe zjistit, jakými kanály jí unikají dosud utajované informace. Nicméně o Sienna Cichlid se dozvídáme z linuxových záplat právě díky serveru Phoronix

Záplaty také nesou označení GFX1030, která mají odpovídat právě generaci RDNA 2, zatímco RDNA 1 využívá označení GFX1010. Dále se dozvídáme o jistých Radeon Intersection Engines (RAE) a o tom, že právě ty by měly dostat za úkol ray tracingové operace, čili si zatím můžeme dát rovnítko mezi RAE a jádra RT firmy NVIDIA.

Komachi Ensaka také hlásí, že Sienna Cichlid se už objevilo dříve, jen jsme jej znali pod jinými označeními jako variantu 40 nebo Navi 21_P_A0.

Od RDNA 2 očekáváme další podstatné zvýšení výkonu na takt, a to o další polovinu ve srovnání s RDNA. Čipy samotné budou pochopitelně stále 7nm, a to s využitím nějakým způsobem optimalizovaného procesu a ty nejlepší čipy pravděpodobně využijí paměti HBM2 vedle GDDR6 pro slabší verze.

Pokud se potvrdí počet 80 výpočetních jednotek, čili 5120 Stream procesorů, mohlo by jít o velice výkonné GPU. Můžeme počítat s tím, že dnešní Radeon RX 5700 XT je zhruba na úrovni GeForce RTX 2070 či mírně slabší, takže hypotetický stejně vybavený Radeon, ovšem s architekturou RDNA 2, by mohl ohrožovat samotný dnešní herní hi-end firmy NVIDIA. S více než dvojnásobným počtem Stream procesorů by pak mohlo vzniknout až těžko představitelné monstrum, ale na to si ještě musíme počkat. Plus padesát procent IPC je zatím pouze slib ze strany AMD, GPU s 5120 SP se nakonec nemusí vůbec ukázat a otázka jsou také takty a efektivita využití takového hardwaru. Nicméně návrat firmy AMD do opravdového hi-endu vypadá nadějně.

