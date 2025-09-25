Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Panasonic chce nejspíš dohnat čínské výrobce akumulátorů, a tak oznámila, že by do konce roku 2027 chtěla mít nové bezanodové akumulátory.
Tradiční výrobci akumulátorů poslední dobou poněkud zaspali a čínská konkurence začíná ve vývoji a výrobě dost utíkat. Společnost Panasonic to chce zvrátit větším důrazem na vývoj moderních akumulátorů a podle agentury Reuters se nyní soustředí na vývoj bezanodových akumulátorů. Takovým akumulátorem se myslí ten, který při výrobě nemá anodu, ta se na vývodu dynamicky generuje z kovového lithia tím, jak se akumulátor nabíjí a vybíjí. Podobný koncept zkouší např. QuantumScape nebo Our Next Energy.
To by mělo umožnit získat více místa pro samotnou katodu (což je dáno také tím, že vzniklá anoda je z kovového lithia a místo zde nezabírá tradiční grafit, na který se lithium přichytává). Při stejném objemu tak lze získat možnost uložit více energie, tedy navýšit energetickou hustotu.
Podle Panasonicu by mělo být možné navýšit dojezd Tesly Model Y o skoro 90 mil, což by se dalo přeložit asi jako 140-145 km. Není jasné, od které varianty se to počítá, budeme-li ale předpokládat Long Range AWD s dojezdem 327 mil dle EPA (526 km), mohli bychom se dostat na cca 415 mil, což by bylo cca 665-670 km (cca 27 % navíc). Přitom počítejme s tím, že americká norma je ještě striktnější než naše WLTP, podle které Long Range AWD ujede 586 km. Sám Panasonic ale žádná bližší data o akumulátoru neposkytl. Víme jen to, že by měl být představen do konce roku 2027.
Zdroj: electrive.com, techspot.com, ilustrační obrázek (Zoner AI Image Creator)