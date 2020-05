PlayStation 5 v říjnu? Šlo o chybu, tvrdí Sony

S blížícím se uvedením na trh přibývají spekulace o nové generaci herních konzolí od Sony i Microsoftu. V případě PlayStationu 5 se na internetu jen v posledních dnech objevilo několik informací, ale ne všechny patrně budou přesné či pravdivé. I tyto spekulace ovšem mohou něco naznačit, především pokud se k nim vyjádří i samotné Sony. To se stalo v případě nabídky práce, která se měla objevit na japonských stránkách pro hledání zaměstnání Next.rikunabi.com. Jakmile se jedné důležité věty všiml jeden ze čtenářů, informaci hned sdílel pod svou přezdívkou @Nibellion na Twitteru. A co tak významného se v inzerátu objevilo? Šlo o větu, kde je zmíněno, že PlayStation 5 bude na trh uveden v říjnu 2020.

Sony dosud uvádělo v oficiálních prohlášeních, že PS5 se na pulty obchodů dostane před letošními Vánocemi. To může být v listopadu, ale klidně až v prosinci. I když se zdá dost nepravděpodobné, že by se tak stalo až těsně před koncem roku. Přece jen společnost musí počítat s rezervou, aby všichni zákazníci (hlavně ti, kdo provedou předobjednávku) dostali konzoli pod vánoční stromek. Na druhou stranu v inzerátu zmíněný říjen může znít až příliš optimisticky. Japonský server Famitsu požádal o vyjádření Sony, které informaci v inzerátu označilo za „lidskou chybu“. Nabídku totiž údajně nezpracovávalo přímo Sony, ale personální agentura.

Na druhou stranu se zdá docela nepravděpodobné, že by si někdo tento termín „vycucal z prstu“, takže nějaký reálný základ možná mít bude. Sony klidně mohlo interně počítat s uvedením v říjnu, ale z nějakého důvodu nechtělo informaci ještě vypouštět do světa. Buď proto, že si termínem společnost není jistá, nebo už vůbec nepočítá s jeho splněním. Musíme totiž v brát v potaz i koronavirovou krizi. Sony sice uvedlo, že komplikace spojená s pandemií COVID-19 nenaruší letošní uvedení konzole, ale klidně by mohlo dojít jen k posunutí v řádu týdnů. Firmy Sony a Microsoft také mohou čekat, až karty na stůl vyloží ten druhý, aby mohly odpovědět atraktivnější nabídkou – to by mohl být hlavně případ ceny Xboxu Series X a PS5.