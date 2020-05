Xbox One Series X bude znatelně levnější než PS5, tvrdí analytik

Xbox Series X by měl nabídnout hráčům o něco vyšší výkon než PlayStation 5 , ale to patrně nebude jiná konkurenční výhoda. Podle nejaktuálnějších spekulací by měla příští generace konzole od Microsoftu přijít na trh s výrazně příznivější cenou. Ani jedna ze společností zatím své ceny nezveřejnila, ale dlouhodobě se spekuluje, že obě konzole by měly stát okolo 500 dolarů, v přepočtu 12 700 Kč bez DPH. V případě nového Xboxu se dokonce někdy hovořilo i o částce až 600 dolarů. Nakonec to ovšem vypadá, že právě Microsoft půjde proti konkurence výrazně agresivnější cenovou politikou.

Analytik Michael Pachter ze společnosti Wedbush Securities totiž uvedl, že Xbox Series X vstoupí na trh s cenovkou 400 dolarů, tedy asi 10 200 Kč bez DPH. Stodolarový rozdíl by přitom mohl být pro řadu zákazníků rozhodující při výběru nové konzole. To se ovšem neobejde bez výrazných finančních ztrát, neboť Microsoft by v takovém případě nejspíš prodával za podnákladovou cenu. Pachter ovšem věří, že americký gigant bude tímto způsobem „dotovat“ minimálně deset milionů prvních prodaných kusů, aby získal náskok nad Sony. Xbox One je totiž aktuálně až desátou nejprodávanější domácí konzolí v historii, zatímco PlayStation 4 si našel více než dvojnásobek zákazníků a drží si pozici druhé nejprodávanější konzole (hned po PlayStationu 2).

Právě kvůli vysoké ceně prý Sony neočekává příliš vysoký prodej PS5 v prvních měsících po uvedení na trh, proto bývá někdy přirovnáván k PS3 – k nejhůře prodávané generaci celé série. Podle uvedeného analytika nyní Microsoft čeká, až Sony vyloží karty na stůl a zveřejní cenu nové konzole, aby mohl zareagovat nižší částkou. K uvedení obou konzolí na trh by mělo dojít před letošními vánočními svátky, patrně v listopadu. Zatím se nezdá, že by termín vydání ani jednoho z modelů měla ovlivnit současná koronavirová krize. Kvůli agresivní politice by měl Microsoft přijít o několik miliard dolarů, ale vzhledem k vysokým rezervám a aktuálně výborné finanční kondici by tím americká společnost neměla nijak výrazně trpět. Naopak se jedná o významnou investici, neboť nemalé zisky pocházejí z doplňkových služeb, jako je herní předplatné Game Pass.

Nesmíme zapomenout ani na starší spekulaci, podle které má Microsoft ještě jednu konzoli. Po boku Xboxu Series X by se tak na trh mohl dostat také levnější Xbox Series S , interně označovaný také jako Project Lockhart. Pokud by Microsoft opravdu přišel na trh se dvěma Xboxy, nemělo by výše uvedené zlevňování prémiového modelu smysl, neboť volbou pro šetřivější hráče by se stalo právě „esko“. Minulý týden se Microsoft snažil namlsat své fanoušky oznámením 12 her pro Xbox Series X , ale reakce byly spíše vlažné. V červenci by měl proběhnout další živý stream, kde budou ukázány hry přímo od Xbox Game Studios.

Ceny souvisejících / podobných produktů: