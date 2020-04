PlayStation 5 bude drahý, Sony kvůli tomu nečeká velký prodej

Server Bloomberg tento týden zveřejnil nové informace ze zákulisí Sony, které mnohé fanoušky příliš nepotěší. Týkají se totiž ceny dlouho očekávaného PlayStationu 5. Právě ta měla být důvodem, proč Sony neočekává příliš vysoké prodeje své dlouho očekávané herní konzole. Podle zdroje, který si pochopitelně nepřál být jmenován, mělo Sony oznámit dodavatelům komponentů pro PlayStation 5, že během fiskálního roku končícího březnem 2021 očekává jen 5 až 6 milionů prodaných kusů. Konzole by se přitom měla dostat na trh koncem kalendářního roku 2020, tedy ještě před tradičně silným obdobím vánočních svátků. PlayStation 4 se během podobně dlouhého období po zahájení prodal v 7,5 milionech kusů.

PlayStation 5 tedy patrně půjde ve šlépějích PlayStationu 3, který se hlavně kvůli vysoké ceně stal nejhůře prodávanou generací této konzole. Naopak aktuálnímu PS4 se daří, konzole již dávno překonala hranici 100 milionu kusů. Ztrácí pouze na PS2, který se chlubí bezmála 158 miliony prodanými kusy. Připomeňme, že PS4 se na americkém trhu aktuálně prodává za 300 dolarů, vylepšená verze PS4 Pro potom za 400 dolarů. V případě PS5 ovšem herní vývojáři očekávají cenu 500 až 550 dolarů, v přepočtu 12,5 až 13,8 tisíce korun bez daně. Finální cena na českém trhu bude patrně atakovat hranici 15 tisíc korun. Marže výrobců konzolí přitom nebývají vysoké, někdy jejich ceny dokonce „dotují“. Na vině by proto měly být spíše vysoké ceny komponentů, které japonský výrobce použije.

Zákazníci, kteří by chtěli PlayStation, ale odmítají platit tak vysoké částky, nezbude než zakoupit PS4 nebo PS4 Pro. Konzole údajně zůstanou na trhu a dokonce se očekává snížení cen, aby tím Sony nalákalo ještě více hráčů k pořízení předplatného PlayStation Plus a služby pro streamování her PlayStation Now. Přesto někteří analytici očekávají, že brzy klesne také cena PS5, a to na částku okolo 450 dolarů. Důvodem by měla být hlavně konkurence s Microsoftem, který chystá Xbox Series X. Z tohoto důvodu také Sony nesmí dopustit, aby se zpozdilo uvedení na trh, neboť v takovém případě by mohlo přijít o nemalý počet prodaných kusů na předvánočním trhu.

Podle dostupných informací zatím pandemie koronaviru neovlivnila výrobní plány PlayStationu 5, masová produkce by tedy měla být spuštěna nejpozději v červnu. Krize zatím narušila pouze plán akcí, během kterých mělo Sony svou chystanou konzoli prezentovat veřejnosti. Přesto japonský výrobce stihl představil třeba ovladač DualSense nebo specifikace PS5 , podle kterých je konzole o něco slabší než Xbox Series X.

