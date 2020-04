Poprvé v historii se komerční satelit připojil k jinému a prodloužil jeho život

Pokud jde o vesmírná zařízení, která se dočkala výsady servisu přímo na oběžné dráze, pak můžeme mluvit asi jen o Hubbleově vesmírném dalekohledu, který by ostatně bez prvotní opravy ani nemohl vstoupit do služby a bez další údržby by dnes už nefungoval. Ostatně jedna z posledních misí raketoplánů měla za úkol provést právě údržbu tohoto dalekohledu, neboť bylo jasné, že po konci jejich éry už by to bylo mimořádně obtížné a Američané ani netušili, kdy budou opět schopni vlastními silami vypustit člověka do vesmíru. Tento moment se ale už blíží

Pokud by ale satelity mohly být udržovány v chodu pomocí jiných satelitů, automatů a robotů, bylo by to všechno mnohem jednodušší a potenciálně i levnější. Společnost Northrop-Grumman nyní ukázala, že to je možné (byť zatím s omezenými možnostmi), a to prostřednictvím satelitu MEV-1 (Mission Extension Vehicle), který posloužil komunikačnímu satelitu Intelsat 901 vypuštěnému do vesmíru již v roce 2001. Loni už se zásoby paliva v Intelsatu 901 dostaly na kriticky nízkou úroveň, a tak byl nasměrován na vhodnou oběžnou dráhu, kde čekal na servisní zásah.

Pomoc skutečně dorazila, a to právě díky MEV-1, jenž ale neposloužil jako vesmírný tanker. I kdyby dokázal na orbitě přečerpat palivo do nádrží Intelsatu 901 či jiných, nemohl by po vyčerpání zásob sestoupit zase dolů na pevnou zem, aby byl připraven pro další misi. Čili přinejlepším by se mohl zase odpoutat a spadnout do atmosféry, kde by shořel. Z toho důvodu je pak vhodnější a snazší, aby se jednoduše k druhému satelitu připojil a posloužil mu jako pohonná jednotka s plnými nádržemi. Ostatně tvůrci Intelsat 901 předem nepočítali ani s možnosti dokování jiného satelitu, natož pak s doplňováním paliva.

MEV-1 napojený na Intelsat 901 skrz trysku hlavního raketového motoru

Ovšem to neznamená, že MEV-1 bude mít pouze jednoho zákazníka. Jako satelit s primárním účelem pohonu si s sebou veze slušné zásoby paliva (celkem váží 2300 kg), přičemž ty nebude pro Intelsat 901 potřebovat celé. Tento komunikační satelit bude sloužit ještě dalších pět let a poté se MEV-1 od něj odpoutá a přesune se k dalšímu. Sám byl totiž navržen tak, aby vydržel sloužit po dobu 15 let.

Nyní už se připravuje MEV-2, který poslouží stejnému účelu, ovšem pro satelit Intersat 1002. MEV jsou postaveny na šasi komunikačních satelitů GEOStar zkombinovaném s nákladní lodi Cygnus, která se využívá pro zásobování ISS. Nyní se také Northrop-Grumman může těšit na zvýšenou pozornost zákazníků, kteří už dříve vyjadřovali zájem o takovouto službu. Do budoucna ale plánuje vytvořit mnohem pokročilejší systém, a sice celou "mateřskou lodˇ" Mission Robotic Vehicle, z níž budou k satelitům startovat menší Mission Extension Pod, které poslouží stejně jako satelity MEV.

