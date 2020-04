Potvrzeno, SpaceX vypustí raketu s astronauty na konci května

Jako první nasednou do lodi Crew Dragon v rámci ostrého startu astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley z NASA, kteří by měli odstartovat na cestu ke krátkému pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dne 27. května, a to v 16:32 EDT (22:32 CEST). Raketa Falcon 9 vzlétne z floridského Launch Complex 39A a dosud nebylo ještě přesně stanoveno, jak dlouho si tito dva astronauti na ISS pobydou. Nemělo by to být o moc déle než týden, pokud jde o starší informace.

Robert Behnken a Douglas Hurley

Půjde tak o závěrečný test pro společnost SpaceX, který bude představovat ověření možností jejího systému pro Commercial Crew Program agentury NASA. Do toho spadá raketa, loď, odpaliště i provozní schopnosti firmy. Oba astronauté byli vybráni i díky svým bohatým zkušenostem ještě z letů raketoplánů.

Robert Behnken bude jako velitel mise zodpovědný za veškeré hlavní cíle mise. Dosud letěl dvakrát v rámci raketoplánových misí STS-123 a STS-130, takže naposledy v roce 2010. Ještě před vstupem do NASA v roce 2000 pracoval ve vývoji prototypů v U.S. Air Force jako inženýr/zkušební pilot.

Douglas Hurley se stane velitelem lodi Crew Dragon. Za sebou má rovněž dvě raketoplánové mise, a to STS-127 a pak i STS-135, která byla pro americké raketoplány vůbec poslední. Do NASA vstoupil také v roce 2000 a dříve sloužil v U.S. Marine Corps jako bojový a testovací pilot.

Po startu bude Crew Dragon naveden na oběžnou dráhu na setkání s ISS, což ovšem zabere celý jeden den, v jehož průběhu budou probíhat testy lodi včetně systémů podpory života, displejů, či ovládání lodi včetně manévrovacích trysek. Přiblížení k ISS a dokovací procedura bude probíhat automaticky, ovšem astronauti musí být připraveni kdykoliv převzít řízení. Ti se pak nakrátko stanou členy Expedice 63, takže pomohou stávajícímu osazenstvu v jeho úkolech, ale dále budou sledovat chování své lodi, která by mohla v krajním případě vydržet na orbitě i 110 dní.

Zajímavé je, že délka trvání mise Demo-2 bude rozhodnuta až v době, kdy Behnken a Hurley budou na palubě ISS, neboť na základě jejího průběhu se ukáže, zda bude možné v dohledné době připravit další start, a to již první řadové mise Crew Dragonu, který pak bude schopen ve vesmíru vydržet alespoň 210 dní.

Až pak se Crew Dragon od ISS s astronauty na palubě opět odpojí a sestoupí do atmosféry pro přistání v Atlantiku na východ od Floridy, kde jej vyzvedne loď Go Navigator firmy SpaceX.

