Představí NVIDIA herní Ampere až ke konci roku?

Nenechme se mýlit, NVIDIA si i tak přichystala novinky, které se chystá během následujících dnů vypustit do světa, o tom víme velice dobře. Ampere mezi nimi ale evidentně nebude, což lze vyčíst mezi řádky v nedávném prohlášení o tom, že zásadní novinky mohou počkat . Pokud ale mezi ně generace Ampere měla skutečně patřit a pokud se ji NVIDIA už už chystala představit, lze si jen těžko představit, že by to odložila jen proto, že Jensen Huang neměl možnost vyjít na jeviště a učinit to se vší parádou.

Nyní se dozvídáme o tom , že NVIDIA si chce nástup Ampere ještě ušetřit na dobu, kdy již bude jasné, co si přichystala společnost AMD se svými "Big Navi". Ty totiž stále představují velkou neznámou a vůbec nic se neví o tom, v jaké formě vůbec budou podporovat ray tracing, čili jaký hardware k tomu využijí a zda půjde jako u NVIDIE o jednoúčelová samostatná jádra, nebo snad ne.

A ať to někomu může připadat nedůležité, podpora ray tracingu se už rýsuje jako klíčová do budoucna. NVIDIA se chystá značně navýšit výkon RT jader, ray tracing budou podporovat i nové konzole, takže půjde o jednu z hlavních vlastností nových grafik, ať se nám to líbí, nebo ne.

Informace o nástupu herních Ampere v posledním kvartálu letošního kvartálu pochází od jistého AquariusZi, který má za sebou již slušný záznam spolehlivého hardwarového leakera. Nicméně situace v průmyslu se kvůli koronaviru mění a budoucnost je v této době nepředvídatelná, takže kdo ví, jak na tom bude svět na podzim. Tehdy už můžeme na jaro vzpomínat jak na nepříjemnou epizodu, anebo také stále řešit nákazu a především ekonomické dopady.



A právě obavy z nich mohly také přispět k tomu, aby NVIDIA Ampere pozdržela, i když v tomto ohledu lze mluvit spíše o profesionálních čipech/akcelerátorech, protože herní verze jsme ani tak ještě nečekali. V této době je těžké plánovat objem výroby a vstupovat na trh se zásadními novinkami, když je zřejmé, že zákazníci nemají o nový hardware zájem , pomalu se mluví o začátku recese, výroba se propadá a situaci i v blízké budoucnosti by mohl odhadnout leda majitel křišťálové koule. NVIDIA by pak sice mohla Ampere jen předběžně představit a trošku nás namlsat, ale to není její styl, zvláště když je v dohledu právě další generace Navi. Takže musíme čekat.

