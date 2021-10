Při hraní New World se dle nových stížností opět ničí grafické karty

Dle zkušeností uživatelů měl být New World zvláště náročný , a to i ve svém menu vlivem shora neomezeným limitem snímkovací frekvence, kvůli čemuž tak karty dostávaly zabrat hned po spuštění hry.

Bylo by pochopitelně velice podivné, kdyby hra dokázala sériově ničit jinak zdravé grafické karty, nicméně z reakce Amazonu vyplynulo, že její tehdejší betaverze v tom celém nebyla úplně nevinně, neboť přišla záplata omezující zátěž právě v menu

Vypadá to ovšem, že ve skutečnosti šlo prostě o kombinaci vysoké zátěže karet ve hře New World, kterou některé kusy prostě nezvládly. To samozřejmě nic neměnilo na tom, že hráčům byla doporučována obezřetnost a pro jistotu také nastavení omezené spotřeby, neboť je lepší mít jistotu, a to zvláště v této době, kdy o kartu přijít rozhodně nechceme, byť ji máme v záruce.

Poté se ovšem ozvala samotná firma EVGA, dle níž šlo prostě o chabé pájení některých jejích GeForce, čili výrobní vadu, která se projevila právě až ve vysoké zátěži. Nyní už je New World od 28. září na trhu a opět se začínají množit stížnosti na to, že grafické karty v této hře opět umírají, o čemž mluví i výrobce sestav PowerGPU . Zákazníci se hlásí, že v New World jim sestavy padají a grafické karty pak nejdou zprovoznit.

Dle serveru WinFuture (via HotHardware ) se při hraní New Worldu poroučela do křemíkového nebe jejich GeForce RTX 3090 od firmy Gigabyte poté, co musela zapnout své ventilátory na plný výkon. Poté už jen obrazovka pohasla a počítač se vypnul. Testující byl přitom dle svých slov opatrný a využil omezení na 60 FPS nastavené i v ovladačích grafiky (nejnovější verze).



Na Redditu se zase diskutuje o umírajících kartách GeForce RTX 3080 Ti. Vypadá to tak, že problém je mnohem širší, než aby šlo jen o jednu vadnou sérii jednoho AIB výrobce. Otázka je, kolik již prodaných karet má "potenciál" nevydržet zvýšenou zátěž a také není zcela jasné, proč tyto karty umírají zrovna právě v New World, jako by šlo o jedinou vysoce náročnou hru. Není ale jasné, zda také tyto zprávy nejsou do jisté míry zkresleny. GeForce mohou umírat i v jiných hrách, o čemž se však nemusí mluvit tak často jako o New World. Nezbývá tak než si počkat na další případné vyjádření AIB výrobců nebo snad i NVIDIE.

