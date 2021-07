Hra New World od Amazonu zřejmě ničí grafické karty RTX 3090

Hráči upozorňují konkrétně na to, že New World běžící na kartách RTX 3090 může velice rychle způsobit zamrznutí systému, přičemž karta se chová nestandardně a rychle po spuštění hry zapíná maximální otáčky svých ventilátorů. To ale pochopitelně člověka, který si není vědom nebezpečí, nijak neodradí, neboť si může prostě říci, že jde přece jen o betaverzi hry, a tak ji nastartuje znovu. Pak ale může splakat nad zničenou kartou, neboť RTX 3090 prý po čtvrt až půlhodině ve hře umírají.

Nejde přitom o jeden či dva případů a nyní je skutečně potřeba vřele doporučit hru New World na RTX 3090 nehrát. Amazon, hráči i výrobci karet mají štěstí alespoň v tom, že testování hry zatím probíhalo v uzavřených komunitách a že ani beta nebyla vypuštěna do světa bez omezení, jinak by asi byly škody mnohem větší.

Jeden z uživatelů píše dokonce o tom, že mu během hraní hry umřela již druhá karta RTX 3090 FTW3 Ultra od firmy EVGA, přičemž první selhala během hraní alfaverze, ale až cca po týdnu. Druhá karta v betaverzi hry nejdříve zamrzla a během druhého pokusu v ní luplo a nyní již na PC s touto kartou neproběhne ani POST.

V prvním případě si dotyčný samozřejmě nemusel vůbec uvědomit, že jde o problém hry a ne karty a podezření pojal až poté, co se poroučela i druhá karta. A je možné, že jde o problém nějakým způsobem spojený s nestabilitou karet RTX 3000 (včetně 3090) na začátku prodeje, který NVIDIA vyřešila v rámci ovladačů. Tehdy šlo o problém s dimenzováním napájecího systému, který nestačil na požadovanou zátěž při zvýšených taktech. I z popisu nešťastníků, to vypadá, že hra nějakým způsobem neúměrně zatěžuje jejich karty a ovladače tomu nedokáží zabránit, ostatně ty na New World ještě nejsou připraveny.



Ceny souvisejících / podobných produktů: