Přichází vesmírný turismus: Blue Origin bude dražit lístek pro suborbitální let

Je to už přes 20 let, co se do Vesmíru podíval první vesmírný turista Dennis Tito. Poté bylo ještě několik dalších, aby se o několik let později s turistickým létáním do Vesmíru skončilo. To se ale nyní změní, protože společnost Blue Origin Jeffa Bezose nabídne jedno místo pro turistu. Oznámila tak 5. května 2021 na 60. výročí prvního suborbitálního letu. Blue Origin má v plánu uskutečnit svůj let letos 20. července.



Pokud chcete a budete na to mít dost peněz, můžete se nahoru podívat právě vy. Půjde o aukci a její první fáze potrvá do 19. května. Poté budou zveřejněny nabídky, zájemci budou muset překonat nejvyšší nabídku a 12. června se pak uskuteční živá aukce. Hovoří se o tom, že standardní lístky by mohly stát kolem čtvrt milionu USD, kam se ale vyšplhá výsledek aukce, to nyní těžko odhadovat.

Poněvadž jde o suborbitální let, počítá se výškou zhruba 100 km nad povrchem Země, což není zas až tak drahé. Let na orbitu by vyšel výrazně dráž (pro srovnání, ISS je ve výšce lehce přes 400 km a Tita vyšel první turistický vesmírný let na ISS na 20 mil. USD). Poletí se v autonomní raketě New Shepard, která vystoupá nad Zem, posádka si užije několik minut beztíže a poté se vydá směrem dolů k povrchu, kde její pád zpomalí soustava padáků.

