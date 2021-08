Příští procesory Ryzen pro AM5 už nabídnou integrovanou grafiku

Samotné AMD takovouto roadmap zatím dosud neukázalo, takže nám zbývají neoficiální zdroje, které ukázaly, že procesory Raphael mají jako první ve své řadě nabídnout integrovaný grafický čip. To by přitom pro AMD představovalo velkou změnu, neboť iGPU nemělo žádné CPU architektury Zen, ani předchozí procesory FX a vlastně ani žádný předchozí. AMD si zkrátka iGPU nechalo pouze pro svá APU.

Byla tu také otázka, jak by to AMD chtělo s novými procesoru udělat, když ty budou stále spoléhat na čiplety. Zde existuje asi jediná možnost, a sice ta, že iGPU bude součástí I/O čipu. Lze ostatně počítat s tím, že by šlo jen o slabší jádro dejme tomu se 128 Shadery a pokud by AMD mělo pro I/O čipy využívat již 7nm proces, jistě by nebyl velký problém iGPU do nových I/O čipů vměstnat.

starší a neoficiální roadmap firmy AMD

Z toho jsme tedy vycházeli, ale jaká bude realita? Opět se tu zřejmě můžeme podívat na výsledek hacku společnosti Gigabyte, které uniklo velké množství materiálů i o produktech AMD a Intelu, v nichž lze evidentně ještě ledacos najít. A nyní se ukazuje, že všechny tři typy procesorů Family 19h (Zen4) pro patici AM5 nabídnou integrovanou grafiku.





To samozřejmě neznamená, že všechny modely CPU Ryzen se Zen 4 budou nabízet iGPU, ovšem budou je zřejmě obsahovat, ať už aktivované či deaktivované. Dle Chips and Cheese se ostatně v dokumentech dále píše, že některé modely nemusí GFX podporovat.

AMD tak skutečně přeruší svou dosud celistvou šňůru procesorů, které integrovanou grafiku samy o sobě vůbec nikdy neobsahovaly, díky čemuž se zřejmě rozšíří modelová pestrost celkové nabídky, a tím i okruh potenciálních zákazníků. A i ten, který o integrovanou grafiku nemá zájem, může někdy ocenit, že ji má k dispozici, a to třeba už jen jako záložní nouzové řešení v případě porouchané samostatné grafické karty, anebo při hledání problémů pomocí klasické vylučovací metody.



Ceny souvisejících / podobných produktů: