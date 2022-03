Příští Zaklínač bude na Unreal Enginu 5, proč?

CD Projekt nyní ohlašuje, že začaly práce na pokračování ságy Zaklínače, které už ale nebude založeno na firemním REDengine, ale v rámci "strategického partnerství s Epic Games" to bude Unreal Engine 5. Na REDengine přitom vznikl i Cyberpunk 2077, na nějž se často snáší oprávněná kritika, ovšem této hře se nedá upřít, že vypadá velice dobře. Na druhou stranu je i velice náročná, nicméně dozvíme se něco o důvodech, proč CD Projekt Red přechází na Unreal Engine 5?

Studio CDPR odstartovalo herní sérii Zaklínače v roce 2007, kdy přišel původní The Witcher založený ještě na enginu Aurora od Bioware. V roce 2011 ale už nastoupil The Witcher 2: Assassins of Kings vytvořený už na REDengine stejně jako třetí díl. Proč se tedy CDPR nyní odvrací od vlastního produktu a přechází opět na licencovaný cizí engine?

Paweł Zawodny, CTO studia CDPR, k tomu uvedl, že v minulosti věnovalo studio mnoho energie na to, aby s každou chystanou hrou dále vyvíjelo a adaptovalo svůj REDengine. Nyní se ale v kooperaci s Epic Games chystá využít právě Unreal Engine 5, což vidí ne jako jednorázovou záležitost, ale dlouhodobé partnerství. A právě díky tomu může být vývoj her více předvídatelný a efektivnější, přičemž vývojáři samotní budou mít v ruce nejmodernější nástroje.

Jinými slovy, REDengine by se musel pro účely dalšího Zaklínače přepracovávat, což by stálo další úsilí, peníze a je dost dobře možné, že by se objevily i nějaké slepé uličky dané tím, jak by společně postupoval vývoj hry i enginu. Takto má CDPR v ruce moderní engine a může se soustředit především na samotnou hru. A s ohledem na proklamovanou spolupráci to také vypadá, že samotné CDPR bude mít možnost ovlivnit i další vývoj enginu firmy Epic Games.

Otázka je, zda toto rozhodnutí nepřichází i jako důsledek nepodařeného vypuštění hry Cyberpunk 2077. Dalo by se totiž uvažovat o tom, že právě kvůli adaptaci REDenginu nezbyl čas na to, aby byla příslušně doladěna samotná hra po technické i obsahové stránce. Ostatně Cyberpunk 2077 stále není tím, co jsme očekávali, a to zvláště z hlediska fungování celého světa, AI postav, apod. A pokud má Unreal Engine 5 přispět k zajištění toho, aby se to samé nepřihodilo i v případě dalšího Zaklínače, pak jde jistě o dobré rozhodnutí.



