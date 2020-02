Pro test Starlineru mohly být fatální dvě softwarové chyby

Po neúspěšném testu, který však nevyústil ve fatální selhání, se začalo mluvit o tom, že NASA by jej i tak mohla uznat . Nejdříve ale bude třeba provést důkladné vyšetřování toho, co konkrétně se v prosincovém testu pokazilo. Už víme, že Starliner kvůli softwarové chybě spálil příliš mnoho paliva na to, aby mohl bezpečně pokračovat v cestě k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), a tak byl namísto toho naveden na přistání, což se mu už podařilo bez chyb.

Boeing tak už dříve společně s NASA zahájil vyšetřování prosincového selhání a nyní se díky tomu dozvídáme o celkem třech chybách, které testovací let poznamenaly a z toho dvě jsou natolik závažné, že mohly být pro něj fatální, čili my bychom se v takovém případě nekoukali na Starliner dosedlý uprostřed pouště, ale přinejlepším na jeho trosky.

Dvě chyby by přitom fatální byly, kdyby do řízení lodi nezasáhlo pozemní středisko. Boeing už dříve uvedl, že šlo jednak o chybu spojenou s časovačem mise (mission elapsed timer - MET), kvůli čemuž byl proveden nesprávný zážeh v nesprávnou dobu, a loď tak byla navedena na nevhodnou oběžnou dráhu.

Kvůli chybě MET si tak loď myslela, že už probíhá mnohem pozdější část mise a nebýt zásahu řídicího střediska, nesprávný zážeh by ji nenavedl na bezpečnou orbitu. To je tedy jedna ze dvou závažných chyb a ta druhá se týkala servisního modulu, který si Starliner vezl s sebou na ISS, ale ten musí být před vstupem do atmosféry odhozen. Konkrétněji šlo právě o sled úkonů pro jeho odhození (Service Module Disposal Sequence). Ten má být správně proveden automaticky před sestupem, ale k tomu nedošlo, takže musel opět následovat zásah řídicího střediska.



Dozvídáme se tak, že přistání Starlineru přece jen nebylo tak ukázkové, jak bylo hlášeno, alespoň tedy co se týče úvodních úkonů. Co se týče poslední chyby, ta je stále vyšetřována, takže nelze říci nic o její závažnosti, či o tom, jak se podepsala na výsledku mise.

Samotná NASA přitom dodává, že kontrolní mechanismy Boeingu měly takové chyby v softwaru odhalit předem a výsledek dané mise ukazuje na to, že to ve firmě nefunguje, jak by mělo, což je nezvykle otevřené vyjádření. A na jeho základě by se dalo uvažovat o tom, že NASA Boeingu zatím nedá zelenou pro vynášení lidí na ISS, a to zvláště když díky SpaceX snad ani nebude muset.

