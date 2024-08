Procesory AMD Ryzen 5 9600X a 7 9700X dostanou 105W TDP v nové aktualizaci AGESA

AMD před týdnem zahájilo prodej procesorů Ryzen 5 9600X a Ryzen 7 9700X. Zatímco ale předchůdci disponovali 105W TDP, novinkám byla nastavena nižší hodnota 65 W (88W PPT). A to se ukázalo být trochu problémem. Zatímco jednovláknový výkon nových procesorů je velmi dobrý, snížená TDP se projevila v tom vícevláknovém, kde je před týdnem zahájilo prodej procesorů. Zatímco ale předchůdci disponovali 105W TDP, novinkám byla nastavena nižší hodnota 65 W (88W PPT). A to se ukázalo být trochu problémem. Zatímco jednovláknový výkon nových procesorů je velmi dobrý, snížená TDP se projevila v tom vícevláknovém, kde je jasně brzdou v rozletu . Nové procesory proti těm minulým přináší sice i zde přináší o něco více výkonu navzdory výrazně nižší spotřebě, je to ale znatelně menší rozdíl než to, co můžeme pozorovat v jednovláknových aplikacích.

zvýšenou TDP na 105 W (142W PPT). Tedy na původní hodnotu svých předchůdců, což by mělo také navýšit výkon. Ve hrách se výkon nahoru neposunul skoro vůbec, takže proti tradičním herním procesorům Ryzen 7000X3D s 3D V-Cache nemají nové modely moc šancí (Ryzeny 9000X3D se sice chystají, nicméně jsme jistě doufali, že standardní modely 9000 by ve hrách mohly dorovnat modely 7000X3D). Už proto se v minulosti spekulovalo nad tím, že AMD navýší TDP Ryzenu 7 9700X na 120 W , aby něco takového mohlo nastat. To se sice nepotvrdilo, ale nyní se objevuje informace (od leakera chi11eddog), že AMD u obou procesorů (9600X i 9700X) budou mít s novou aktualizací AGESA 1.2.0.1a(142W PPT). Tedy na původní hodnotu svých předchůdců, což by mělo také navýšit výkon.

Pak je možné, že by i vícevláknový výkon mohl přinést stejný nárůst jako ten jednovláknový. Komu se navýšení spotřeby TDP nelíbí, ten by [snad] měl mít stále možnost nastavit ECO režim v BIOSu, který by tuto spotřebu mohl vrátit zpět na nižší hodnotu. Ostatně toto spousta lidí učinila i se staršími Ryzeny. Je možné, že ne až tak přesvědčivé výkony nových Ryzenů (zejména ve hrách, ale nejen tam) stojí za tímto rozhodnutím i za tím, že se zatím netváří prodejně příliš úspěšně.

Na německém Mindfactory.de bylo za první týden prodáno 20, resp. 30 kusů (otázkou je, jak často se toto číslo aktualizuje) a i na Amazonu se do Top 50 probojoval jen Ryzen 7 9700X, a to na 42. pozici. Dalším důvodem může být i cena. Ta je sice nižší než zaváděcí cena Ryzenů 7000, takže jsou levnější, jenže aktuálním problémem je to, že předchozí Ryzeny 7000 zlevnily až tak výrazně, že příplatek za novou generaci začíná postrádat smysl.