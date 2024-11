Prodeje AI akcelerátorů Intel Gaudi nejsou dobré, nedosáhly ani na nízký cíl 500 mil. USD

Intel. Její divize pro serverové a cloudové výpočty DCAI sice šla

Společnost Nvidia řádově zvýšila své příjmy díky akcelerátorům pro trénink a inferenci AI. Její takřka monopolní postavení nyní začíná ohrožovat společnost AMD, jejíž akcelerátory Instinct konečně začínají ukusovat z jejího podílu, a je to to vidět i na finančních výsledcích firmy . Trestuhodně ale nástup tohoto trendu zaspala společnost. Její divize pro serverové a cloudové výpočty DCAI sice šla s příjmy mírně vzhůru , nicméně od jejích AI akcelerátorů Gaudi se rozhodně čekalo mnohem více. I když si Intel brousil zuby na zhruba 1-2 miliardy USD, prodeje akcelerátorů Gaudi nesplnily ani jeho základní cíl 500 mil. USD.

Abychom si to uvedli do kontextu, celá divize DCAI od Intelu byla na 3,3 mld. USD, o většinu se tak stále staraly procesory Xeon. V případě AMD má divize Data Center příjmy 3,55 mld. USD, nicméně stejně jako u Intelu, i zde to zahrnuje jak akcelerátory, tak i serverové procesory (v tomto případě tedy EPYC). Uvážíme-li, že procesory AMD mají na trhu stále nižší podíl než Xeony, a že příjmy divize stouply o 2 mld. USD, zhruba někde kolem tohoto čísla by se patrně mohly pohybovat částky za prodej Instinctů. A nevynecháme ani Nvidii. Tam se u její divizi Data Center bavíme o 26,3 mld. USD. Většinu z toho mají na svědomí AI akcelerátory, takže méně než 0,5 mld. USD u Intelu vypadá ve srovnání s čísly Nvidie opravdu hodně špatně.

Pat Gelsinger nicméně dodal, že nízké hodnoty byly způsobeny i tím, že firma přechází z výroby modelů Gaudi 2 na výkonnější Gaudi 3. Zároveň nadále věří, že na trhu je spousta místa pro akcelerátory, které sice nebudou nejvýkonnější na trhu, budou ale mít podstatně lepší poměr ceny a výkonu (přiznejme si, že akcelerátory Nvidie jsou opravdu hodně drahé), také věří v otevřené standardy, na které jsou optimalizovány akcelerátory Intelu. Tak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet nadále.