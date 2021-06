První Windows 11 preview je venku. Mezitím zmizel PC Health Check

Během premiéry Windows 11 bylo slíbeno, že hned další týden vyjde první preview nového operačního systému. A právě dnes byl zveřejněn build 22000.51, který si mohou stáhnout členové programu Windows Insider – konkrétně ti, kteří jsou přihlášeni do Dev Channel. Každý si, kdo stáhne preview Windows 11, si může v předstihu vyzkoušet redesignované uživatelské rozhraní a některé připravované funkce, jako je jsou widgety nebo přepracovaný Microsoft Store. Naopak jiné očekávané novinky včetně podpory aplikací z Androidu zatím nejsou součástí preview.

Dále musíte počítat s tím, že tento build nemusí být stabilní a obsahuje chyby (některé z nich potvrdil samotný Microsoft). Do testování Windows 11 by se tedy měli zapojit pouze uživatelé, kteří vědí, co je čeká. A rozhodně není dobrý nápad instalovat tuto verzi na svůj hlavní počítač, který používáte každý den. Hlavním cílem tohoto testování je získat zpětnou vazbu od uživatelů a vychytat všechny mouchy před tím, než se nový OS dočká stabilního vydání. Připomeňme, že Windows 11 preview lze stáhnout i na některé počítače, které nesplňují všechny hardwarové požadavky.

Pokud zatím nejste přihlášeni do testování, stačí v Nastavení otevřít Windows Update a v levém panelu zvolit možnost Program Windows Insider. Následuje několik kroků, během kterých se přihlásíte do programu (nezapomeňte vybrat Dev Channel). Následně můžete zkontrolovat aktualizace ve Windows Update a stáhnout si zmiňovaný build 22000.51. Po instalaci na vás čekají mimo jiné následující novinky:

nová aplikace Nastavení,

přepracovaná nabídka Start a hlavní panel,

nové centrum akcí a plovoucí nastavení hlasitosti,



podpora widgetů (zprávy MSN a předpověď počasí),

další barevné motivy kromě světlého a tmavého,



nové tapety a zvukové efekty,



seskupování na hlavním panelu a přetahování do oken,



nová ovládací gesta pro dotykové displeje,



redesignovaný Microsoft Store (zatím bez podpory aplikací pro Android). Potvrzeno bylo také několik chyb, které se objevují v tomto sestavení. Uživatelům se nezobrazuje hlavní panel na více monitorech. Při upgradu zařízení s více uživatelskými účty se následně nemusí načíst aplikace Nastavení. V některých případech zase nemusí fungovat odepnutí aplikací z nabídky Start, ale tento problém by měl vyřešit restart počítače. PC Health Check si dává pauzu Microsoft se také na čas rozhodl stáhnout svůj nástroj PC Health Check (Kontrola stavu osobního počítače), který sloužil především ke kontrole kompatibility počítače s Windows 11. Uživatelé si však oprávněně stěžovali, že nástroj neposkytuje žádné podrobnosti. Ačkoliv tento problém měla částečně řešit poslední verze, na řadě sestav se stále nezobrazoval důvod nekompatibility. Microsoft proto hodlá PC Health Check dále vylepšit a mezitím program odstranil ze svých webových stránek. K dispozici zůstávají alternativy třetích stran jako WhyNotWin11 , ale ani ty kvůli nejasným a stále se měnícím podmínkám nemohou garantovat přesnost informací. Windowslatest.com Zdroj: Blogs.windows.com

