Microsoft představil Windows 11: rychlejší a s podporou Android aplikací

Zpočátku to znělo jako šílená spekulace, ale s únikem informací začalo být jasno – Microsoft přečísluje svůj operační systém z 10 na 11. A tak byly dnes s velkou slávou představeny Windows 11. Ačkoliv již dříve uniklo rané sestavení nového OS, některé novinky v něm ještě nebyly přítomny. A tak se dočkali pár příjemných překvapení i ti, kteří už měli vše načteno předem.





Windows 11 budou zdarma jako upgrade. Kdy poprvé vyjdou?

I tentokrát Microsoft zvolil cestu bezplatného přechodu. Windows 11 si tak bude moct stáhnout každý, kdo používá Windows 10. Tedy v případě, že jeho počítač bude splňovat minimální požadavky, které se proti „Desítkám“ o něco zvýšily. V případě nejasností si můžete stáhnout aplikaci PC Health Check (Kontrola stavu osobního počítače), která ověří kompatibilitu s Windows 11.

Minimální požadavky Windows 11

Procesor: 1GHz dvoujádrový, 64bitový (dříve jednojádrový, 32bitový)



Operační paměť: 4GB (dříve 1GB/2GB)



Úložiště: 64GB (dříve 16GB/20GB)



Grafika: DirectX 12 nebo novější s WDDM 2.0



Displej: 9palcový, 720p



Další: UEFI, Secure Boot, TPM 2.0

Na Windows 11 si bude muset většina uživatelů počkat do podzimu 2021. Už příští týden ovšem vyjde první preview.

Novinky a vylepšení ve Windows 11. Nezměnil se pouze design





Ačkoliv aktualizace na Windows 11 nezahrnuje pouze kosmetické změny, měli bychom začít právě s nimi. Bude to totiž první věc, které si uživatelé po přechodu všimnou. Uživatelské rozhraní lze označit za uhlazenější. Kromě nových tapet nebo zaoblených rohů oken zahrnuje také nepřehlédnutelnou změnu na hlavním panelu – nabídka Start se poprvé od Windows 95 přesunula doprostřed. Uživatelé ovšem mají možnost si nastavit původní rozložení.

Windows 11 také vrací do hry widgety, které byly součástí systému naposledy ve Windows 7. Widgety budou otevřeny třetím stranám a částečně nahradí živé dlaždice. Díky využití AI by měly zobrazovat relevantní obsah. Nový OS by měl být také ve všech ohledech rychlejší – od spuštění přes přihlášení Windows Hello a prohlížení webu (i s prohlížeči třetích stran) až po aktualizace, které budou o 40 % menší a měly by instalovat kompletně na pozadí. Hlavně majitelé notebooků a tabletů ocení nižší spotřebu energie.

Microsoft připravil několik novinek, které jsou zaměřeny na produktivitu. K dispozici jsou nové možnosti pro přichycování oken, a to i na více monitorech. Rozvržení si můžete uložit na hlavní panel jako Snap Group a následně spustit všechny aplikace jedním kliknutím. Tímto způsobem se aplikace uloží také v případě, kdy odpojíte externí monitor, abyste mohli po opětovném připojení rychle pokračovat v práci. Vytvořit si můžete více ploch s rozdílnými ikonami a tapetami, čímž lze snadněji oddělit pracovní a osobní život, případně práci na různých projektech.

Aplikace Teams je nyní součástí Windows 11. Pomocí ikony Chat na hlavním panelu můžete komunikovat s uživateli na různých platformách. Pro hráče je připravena podpora Auto HDR nebo technologie Direct Storage z nových Xboxů, která by měla výrazně zrychlit úložiště.

Windows 11 budou podporovat aplikace z Androidu, které bude možné používat stejně jako aplikace pro Windows. To znamená možnost spouštění z nabídky Start nebo organizaci oken. Androidové aplikace budou k dispozici v Microsoft Store, ale rovněž prostřednictvím Amazon App Store. Při používání na tabletech s dotykovým displejem čekají na uživatele větší ovládací prvky a mezery, vylepšené přichytávání oken, podpora nových dotykových gest, haptická zpětná vazba stylusy či nové styly klávesnice.

