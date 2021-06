PC Health Check vám konečně řekne, proč počítač není připraven na Windows 11

Windows 11 přicházejí s vyššími požadavky na hardware než aktuální Windows 10. Kromě 1GHz dvoujádrového procesoru se 64bitovou architekturou, 4GB operační paměti nebo 64GB úložiště bude nový operační systém vyžadovat také aktivní modul TPM 2.0 , což řadu uživatelů vyděsilo. Byl to nejspíš také důvod, proč se řada uživatelů velmi výkonných sestav setkala s hláškou, že jejich počítač není kompatibilní s Windows 11. Nástroj PC Health Check (Kontrola stavu osobního počítače), který kromě jiného ověřuje kompatibilitu pro připravovaný upgrade, měl ovšem jeden zásadní nedostatek. Zobrazil sice informace o nekompatibilitě, ale bez jakéhokoliv upřesnění.

Tento problém vyřešila aktualizace nástroje PC Health Check na verzi 2.3. Pokud spustíte aktualizovanou verzi a nástroj zjistí, že váš počítač nesplňuje požadavky, rovnou vás informuje o důvodu. Může mezi ně patřit např. chybějící (nebo deaktivovaná) bezpečnostní funkce TPM 2.0, nedostatečná kapacita vnitřního úložiště, nepodporovaný procesor nebo absence standardu Secure Boot v UEFI. Pro aktualizaci nástroje PC Health Check si budete muset stáhnout a spustit instalační soubor nové verze, čímž dojde k nahrazení původní (pokud ji máte nainstalovanou). Je možné, že v následujících týdnech získá PC Health Check další vylepšení (např. ještě podrobnější informace o kompatibilitě), což Microsoft před pár dny naznačil.





Nový požadavek pro notebooky od roku 2023

Kromě zvýšení minimálních hardwarových požadavků pro současné počítače Microsoft připravuje jednu změnu do budoucna. Zveřejněný dokument technické podpory ( PDF ), který obsahuje detailnější informace o požadavcích nového operačního systému, se dočteme také o změnách týkajících se webkamery. Zatímco dosud je tato funkce pouze volitelná, v budoucnu by měly být všechna nová spotřebitelská zařízení s Windows 11 vybavena přední kamerou. Z této povinnosti jsou pochopitelně vyjmuta Desktop PC, ale zahrnuje např. notebooky, tablety nebo all-in-one PC. Požadavek vstoupí v platnost 1. ledna 2023 a bude se pochopitelně týkat pouze nových zařízení.

Vzhledem k tomu, že jsou webkamerou vybaveny prakticky všechny nové notebooky a další mobilní zařízení, nezpůsobí to výrobcům žádné komplikace. Microsoft ovšem stanovil také konkrétní požadavky pro kamery, které by měly mít alespoň HD rozlišení (720p), automatickou expozici (AE) a automatické vyvážení bílé (AWB). Tato změna by tedy mohla přispět ke zvýšení kvality webkamer integrovaných v počítačích. Na druhou stranu k tomuto kroku řada výrobců přistoupila sama kvůli zvyšující se oblibě videohovorů. Zadní kamera zůstane i nadále volitelnou výbavou na všech typech zařízení.

Ceny souvisejících / podobných produktů: