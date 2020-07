Pulse RX 5700 XT BE 8G: Sapphire vysílá na trh novou levnější verzi

Nejdražším modelem s čipem Radeon RX 5700 XT je tak v podání společnosti Sapphire karta Radeon RX 5700 XT Nitro+ a s rozdílem necelé tisícikoruny je tu pak levnější Radeon RX 5700 XT Pulse. Nový Sapphire Pulse RX 5700 XT BE 8G GDDR6 (11293-09-20G) by ale měl být ještě levnější, takže jeho cena by se mohla dostat pod 10.500 Kč s daní, ale uvidíme. A samozřejmě to také bude něco stát, respektive se můžeme představit na ústupky nové nižší ceně.

Sapphire Pulse RX 5700 XT BE 8G GDDR6 si můžeme na stránkách výrobce snadno porovnat s ostatními modely, přičemž nejblíže k němu bude mít původní verze Pulse, s níž ta nová sdílí takty, které jsou tak na chlup stejné. To platí i o ostatních hlavních specifikacích, ovšem až na to, že tu není duální BIOS.

Půjde ale ještě o dodatečnou výbavu, kde zůstává třeba zadní kovový kryt karty či inteligentní řízení ventilátorů, ale ty jsou jiného typu a pak se dozvíme i o menším PCB i menším a lehčím chladiči, který oproti původnímu Pulse postrádá jednu heatpipe. Nejméně pak bude bolet to, že logo Pulse není v nové verzi podsvícené.

Čili nová hůře vybavená verze karty Pulse s označením BE by nemusela držet vysoké takty stejně jako původní karta, ale je otázka, zda v případě základního nastavení mezi nimi bude reálně vůbec nějaký rozdíl ve výkonu.

Co se týče ceny, Pulse RX 5700 XT BE 8G GDDR6 má na trhu stát 399 USD, takže by se měla opravdu dostat i pod 10.500 Kč s DPH, ale uvidíme.

