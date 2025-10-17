Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Procesory
Qualcomm

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 až o 27 % dražší než předchůdce

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 až o 27 % dražší než předchůdce
Ceny moderních mobilních procesorů rostou vzhůru, za což může i jejich pokročilá výroba. Nový Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 má být proti předchůdci až o 27 % dražší kvůli procesu N3P.
Moderní výrobní procesy sice zvyšují hustotu tranzistorů, jenže těch je na čipech stále více a více, takže jejich plocha se zásadně nezmenšuje, pokud vůbec. Bohužel cena za wafer roste a mluví se o tom, že jeden wafer vyrobený 3nm procesem TSMC N3P by měl Qualcomm vyjít na cca 27 tisíc USD. To má dle některých analytiků být za tím, že nová generace procesorů je opět o dost dražší než předchozí Snapdragon 8 Elite. U něj se mluvilo o ceně 220 USD za kus. Nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 by ale měl vyjít minimálně na 240 USD, odhaduje se ale spíše až 280 USD, což by znamenalo 27% nárůst ceny. I pokud bychom brali střední hodnotu tohoto rozsahu, 260 USD, mluvili bychom o 18% (zhruba pětinovém) nárůstu.
 
 
Ve výsledku to může znamenat zvýšení cen vlajkových lodí o nějakých 50 USD (pokud si výrobci telefonů ještě více nepřisadí). Dá se předpokládat, že Snapdragon 8 Elite Gen 6 bude ještě o trochu dražší, neboť ten už má být vyráběn pomocí ještě dražšího 2nm procesu (tam jeden wafer vyjde patrně na 30 tisíc USD). Pro zajímavost, cena procesoru Snapdragon 8 Gen 3 se odhadovala na 170-200 USD, Snapdragon 8 Gen 2 měl být okolo 160 USD a různé varianty čipu Snapdragon 8 Gen 1 pak za 120-130 USD.

Diskuze (3)
