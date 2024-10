Qualcomm zrušil svůj Snapdragon Dev Kit s X Elite, nebyl prý dostatečně dobrý

Společnostchtěla udělat se svými procesoryvelkou díru do světa, v což věřil i CEO ARMu, na jehož architektuře jsou tyto procesory postaveny. Ten tvrdil, že během pěti let by měl mít ARM polovinu trhu s počítači. Nezdá se však, že by se k tomuto velmi ambicióznímu cíli tato architektura přibližovala a ani kroky Qualcommu tomu moc nenapomáhají. Sliby nových procesorů X Elite se daří plnit jen částečně a jedna z nejzásadnějších překážek nové platformy, softwarová (ne)kompatibilita, dostala právě velkou ránu. Qualcomm měl totiž v plánu nabízet malé PC, který měl vývojářům pomoci snáze vyvíjet aplikace pro operační systém Windows on Arm, a tedy přinést uživatelům více nativních aplikací pro tento systém. Jenže toto mini-PC bylo zrušeno.