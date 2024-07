AORUS 16X (2024): herní notebook s GeForce RTX 4070 a 165Hz displejem

Nejvyšší teplota byla dosahována na povrchu mezerníku u jeho pravého okraje, což je prostor, v kterém ruce při hraní typicky nemáme. Nicméně uvedené hodnoty je třeba brát pouze jako orientační, protože hodně záleží na povrchu, na kterém je notebook zrovna umístěný, a také na teplotě okolního vzduchu, která se může i v průběhu dne hodně měnit (tím spíše teď v létě).



Notebook Gigabyte AORUS 16X (2024) je zaměřený na hraní her, takže je třeba jej hodnotit právě z tohoto úhlu pohledu. To má svou roli hlavně v oblasti displeje, jelikož namísto co nejvyššího rozlišení jako 4K pro vyšší produktivitu práce (ale třeba jen při 60 Hz) zde máme panel sice s nižším rozlišením 2560×1600 px, nicméně ten nabízí obnovovací frekvenci 165 Hz, což je pro hraní her rozhodně lepší varianta než cokoli jiného pouze se 60 Hz. Displej u tohoto notebooku je typu IPS a přestože nedosahuje takového kontrastu jako OLED, byl jsem s ním v kontextu hraní her během testování spokojený. Ať už z hlediska pozorovacích úhlů, barevného podání nebo homogenity podsvícení. Na OLED to samozřejmě nemá, ale v rámci LCD displejů nabízí použitý panel velmi dobrý výsledek. U testovaného kusu nebyly viditelné průsvity u okrajů a ani rozpoznatelná "mapa" s jinak podsvětlenými oblastmi po jeho ploše (to dokáže hodně zkazit zážitek z hraní, pokud se to u nějakého panelu vyskytuje).

- produktové foto výrobce, na českém trhu je notebook s českými znaky -



Za komentář stojí 8 GB grafické paměti u GeForce RTX 4070 Laptop, což představuje limitující faktor pro nastavení nejvyšších detailů u nejnovějších her. Nicméně zde je třeba zohlednit, že tu máme displej s rozlišením 2560×1600 px, takže nároky na velikost grafické paměti (VRAM) jsou o poznání nižší než např. v případě rozlišení 4K (3840×2160). A pokud by 8 GB VRAM ani po zapnutí DLSS nestačilo (díky tomu je totiž renderované rozlišení ještě nižší), vždy je možné o něco snížit úroveň detailů, aby se tím požadavky na velikost video paměti snížily. Zatímco u nové desktopové grafické karty bych už dnes 8 GB nebyl ochotný akceptovat, u notebooku je to přece jen něco jiného.

Při takovýchto fyzických rozměrech displeje je totiž díky vysokému PPI (počet pixelů na palec) případné nastavení nižší úrovně grafických detailů ve hrách menší problém než na velkém monitoru u desktopu, kde jsou nižší detaily mnohem více patrné, když je vše zobrazeno na výrazně větší ploše. Během testování jsem si srovnával stejnou scénu se stejným nastavením detailů na 38" desktopovém monitoru, který má také IPS panel, a zjednodušeně řečeno to, co mi na 16" displeji s rozlišením 2560×1600 (PPI 189) přišlo fajn, na to bych se na 38" monitoru s rozlišením 3840×1600 (PPI 111) už dívat nechtěl a chtěl bych nastavit vyšší úroveň detailů. Každý si tak musí vyhodnotit, jak moc by mu 8 GB VRAM u notebooku mohlo vadit.





Pokud bych měl tomuto notebooku něco vytknout, byla by to hlučnost jeho chlazení při zapojení k elektrické síti a využití režimů vysokého výkonu při zátěži, nicméně je otázka, jak moc může něco takového v praxi vadit vzhledem k tomu, že u herního notebooku se dá předpokládat hraní her v kombinaci se sluchátky (pokud by tedy nebyl aktivní režim Turbo, viz předchozí kapitola). Nicméně lze si vytvořit vlastní kombinaci jednotlivých režimů a k tomu i vlastní křivku pro rychlost ventilátorů podle různých úrovní zátěže a toho, jaká hlučnost je pro nás ještě akceptovatelná (samozřejmě na úkor maximálního výkonu).

Plusy

+ Výkon GeForce RTX 4070 Laptop

+ IPS displej s obnovovací frekvencí 165 Hz

+ Pevná konstrukce

+ RGB podsvícení klávesnice

Minusy

- Hlučnost při zátěži v režimech vysokého výkonu

- Kapacita SSD pouze 1 TB

- 8 GB grafické paměti

- 16 GB operační paměti





Orientační cena v době testování: cca 40.000 Kč s DPH