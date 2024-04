3DMark Steel Nomad pro měření výkonu bez ray tracingu se opozdí

3DMark je populární benchmark od společnosti UL Solutions ( je populární benchmark od společnosti dříve Futuremark ) pro měření výkonu počítačových systémů, zejména však grafických karet. Umožňuje uživatelům testovat a srovnávat výkon jejich hardwaru prostřednictvím řady náročných testů, přičemž každý z nich se zaměřuje jiný aspekt.

Například Time Spy, u kterého prý došlo už k vytvoření více než 42 milionů výsledků, je zaměřený na testování rasterizačního výkonu v rámci rozhraní DirectX 12 na zařízeních s OS Windows 10 a 11, Port Royal je zase prvním testem zaměřeným na test ray tracingu v reálném čase. 3DMark tedy nabízí různé testy pro různé platformy, včetně mobilních zařízení, PC a notebooků, přičemž nabízí testy nejen pro rasterizované vykreslování, ale i pro moderní technologie jako ray tracing.

Sadu testů, jež 3DMark nabízí, by měl brzy rozšířit Steel Nomad coby nový a nejvíce náročný test zaměřený pouze na rasterizační výkon (bude tak doplňovat současný test Time Spy) a bude k dispozici ve dvou verzích. Zatímco ta s označením Steel Nomad bude pro výkonné systémy s OS Windows, macOS a Linux, verze s označením Steel Nomad Light bude určena pro méně výkonná zařízení, jako jsou např. notebooky s Windows a integrovanou grafikou nebo zařízení s iOS a Androidem.

- pro zvětšení klikněte -

- pro zvětšení klikněte -

- pro zvětšení klikněte -

Prostřednictvím platformy Steam se však na svět dostala zpráva, že vydání testu Steel Nomad se trochu opozdí. Dosud se počítalo s jeho vydáním na konci prvního čtvrtletí, nicméně to se nestihlo. K vydání by ale mělo dojít na začátku aktuálního druhého čtvrtletí, pravděpodobně už do konce dubna. Zpoždění bylo zdůvodněno záměrem vydat odladěný produkt, který bude mít porovnatelné výsledky napříč podporovanými platformami, jelikož se společnost chce vyhnout ex post úpravám výsledků, vydávání různých patchů a vlastně čemukoli, co by mohlo narušit konzistenci a porovnatelnost výsledků.



UL_Jarnis na Komentář odna Steamu z 27. března ‚‚Jsme skoro u cíle, ale vydání testů Steel Nomad a Steel Nomad Light se mírně opozdí. Vydání se posouvá z konce Q1 na začátek Q2, pravděpodobně k němu dojde v dubnu 2024. Zohlednění připomínek od mnoha našich partnerů pro možnost spravedlivého srovnávání výsledků napříč platformami někdy trvá déle, než se původně očekávalo. Na rozdíl od her ale není přípustné opravování benchmarkovacích testů po jejich vydání tak, aby to ovlivňovalo výsledky, takže věnujeme extra péči tomu, aby nový test obstál při zkoušce času.‘‘

Nový test Steel Nomad bude k dispozici ke stažení zdarma pro všechny uživatele 3DMarku, tedy včetně té základní, která je na Steamu zdarma (je označována jako demo) a obsahuje testy Time Spy, Fire Strike a Night Raid, nicméně ty lze v demo verzi spouštět pouze s výchozím nastavením a nejde u nich nic měnit. Možnosti voleb se zpřístupní až po upgradu na rozšířenou verzi 3DMarku, která teď na Steamu stojí 33,99 EUR, v rámci čehož jsou obsažené následující testy:

3DMark API Overhead feature test

3DMark Cloud Gate benchmark

3DMark CPU Profile benchmarks

3DMark Fire Strike benchmarks

3DMark Ice Storm benchmarks

3DMark Mesh Shader feature test

3DMark Night Raid benchmark

3DMark PCI Express feature test

3DMark Sampler Feedback feature test

3DMark Sky Diver benchmark

3DMark VRS feature test

3DMark Wild Life benchmarks



K nim je možné přikoupit:

3DMark Port Royal upgrade (2,99 EUR)

3DMark Speed Way Upgrade (4,99 EUR)

3DMark Time Spy upgrade (2,99 EUR)

Testu Steel Nomad se nejdříve dočkají uživatelé Windows s podporou rozhraní DirectX 12 a Vulkan. Na ostatní platformy (Linux, Android a iOS) by měl nový test vyjít později, avšak stále ještě v rámci tohoto roku. Měření rasterizačního výkonu je stále důležité. Technologie ray tracingu sice umožňuje více realistické osvětlení a stíny, nicméně má vysoké nároky na výpočetní výkon, což omezuje její použití v praxi.