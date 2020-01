Přehled desktopových grafických čipů

Tento přehled si klade za cíl zmapovat grafické čipy a modely grafických karet společností ATI Technologies Inc. (později AMD ) a NVIDIA Corporation a seznámit tak uživatele s modely, s nimiž se mohou setkat a s jejich technickými parametry.Ačkoliv obě společnosti byly založeny dříve, konkrétně ATI v roce 1985 a NVIDIA v roce 1993, my zahájíme přehled rokem 2000, který byl pro oba výrobce svým způsobem zlomový.

Obě společnosti dnes tvoří naprostou špičku mezi výrobci 3D grafických akcelerátorů a jejich konkurenční boj trvající až do současnosti se začal psát právě v roce 2000. Zatímco kalifornská NVIDIA měla v té době výsadní postavení na trhu a neohroženě kralovala se svou první generací modelů GeForce , uvedla dosud bezvýznamná kanadská společnost ATI svou řadu grafických karet s názvem Radeon a tím v podstatě odstartovala všemi milovaný a zároveň nenáviděný souboj ATI vs. NVIDIA.

Protože se na trhu neustále objevují nové a nové grafické karty, není jednoduché se v té záplavě modelů a verzí orientovat. Proto si je zde všechny postupně přiblížíme. V tomto přehledu se nebudeme zabývat porovnáváním výkonu jednotlivých modelů, pouze se pokusíme pomoci uživateli s výběrem vhodné grafické karty, případně pomůžeme s identifikací jeho staršího modelu. Rovněž zde nehledejte mobilní, integrovaná nebo profesionální grafická řešení (jejich přehled by sám o sobě vydal na samostatný článek).Tímto článkem zahajujeme (ne)pravidelně aktualizovaný přehled desktopových grafických karet, který bude v budoucnu průběžně aktualizován a doplňován o nově přicházející modely tak, abyste měli k dispozici vždy aktuální a kompletní informace.Článek do značné míry využívá propojení se Slovníkem Světa hardware , takže pokud Vám bude nějaký zde použitý pojem neznámý, není nic snazšího, než využít připojeného odkazu.

Celý článek, vyjma tohoto úvodu, je rozdělen do podkapitol pojmenovaných podle označení čipu grafické karty. V každé kapitole pak najdete doplňující informace, trochu historických souvislostí a hlavně tabulky jednotlivých modelů založených na konkrétním čipu. Rovněž zde naleznete údaj o použitém výrobním procesu konkrétního čipu a u každého modelu pak mimo jiné počet vertex pixel pipeline (VS, PS) nebo Stream procesorů (SP) a také datum uvedení na trh, které ale berte spíše orientačně.Na přání čtenářů byla do tabulek ještě doplněna spotřeba jednotlivých modelů grafických karet. Tyto hodnoty vychází z údajů nalezených v různých testech, u některých modelů byly pouze odhadnuty. I v jednotlivých testech se totiž dají nalézt rozdílné údaje, navíc výši spotřeby ovlivňuje například i velikost osazených grafických pamětí, proto je nelze brát jako stoprocentní, slouží pouze pro orientaci.Technické parametry uvedené u každého modelu budou vždy referenční tak, jak je vydala sama ATI nebo NVIDIA. Téměř vždy se totiž najdou výrobci, kteří se nespokojí s referenčním designem modelu a uvedou vlastní verzi. Setkat se tak můžete s modely různě přetaktovanými, s jiným designem chlazení, jiným typem a velikostí osazené grafické paměti nebo jinými výstupy. V poslední době se výrobci nebojí například ani úprav napájení na PCB , naopak dříve bylo poměrně častým jevem zužování paměťové sběrnice oproti referenčnímu designu.Poslední kapitola je pak věnována historii aktualizací, kde se velmi jednoduše dozvíte, kdy byly které novinky do přehledu doplněny a nebudete tak muset vždy procházet celý článek.