Recenze RTX 3080 jsou na světě, jak si karta stojí?

Povětšinou se asi budou testovat referenční modely Founders Edition, ale i když ne, pak by to vesměs měly být karty s odpovídajícím nastavením a přetaktované verze můžeme očekávat později.

My se nyní už zaměříme především na herní testy, neboť 3DMarku bylo dost a syntetické benchmarky není třeba probírat, když už máme testy z reálného použití karty.

V prvé řadě je třeba říci, že výsledky se mohou v různých testech lišit, a to v případě RTX 3080 opravdu značně a zásadně. Posuďte sami:

Vypadá to, jako by na TechPowerUp Hexus testovali zcela odlišné karty, nebo v nějakém nastavení, které řada RTX 3000 zcela nezvládá. Mohlo by nás napadnout, že rozdíl bude v testovací sestavě a to skutečně je, jen ne takový, jaký by se dal čekat. Hexus využil procesor AMD R9 3950X, zatímco na TechPowerUp to byl Core i9-9900K, velice slušný procesor pro hry, a přesto RTX 3080 skončila až za RTX 2080 Ti.

To celé jen dokládá, jak moc se mohou výsledky jednotlivých testů lišit a my si pak můžeme hodit korunou, komu věřit, že to celé nezvrtal, pokud vůbec někdo. Mimochodem, test na TechPowerUp provedl W1zzard, autor utility GPU-Z a v jeho případě RTX 3080 nebyla v Borderlands 3 vyloženě slabá, jen si nechala ukázku svého výkonu na rozlišení 4K, kde by se už s mírnou nadsázkou dalo mluvit o dvojnásobku výkonu RTX 2080.

Ani pak nepřekvapí, že souhrnný výkon RTX 3080 vyjádřený hodnotou 100 % stíhá karta RTX 2080 Ti s 87 % a RTX 2080 je na 74 %. Jenomže novou RTX 3080 si většinou nebude kupovat někdo, kdo potřebuje kartu pro Full HD, snad až na hráče, který prahne po co nejvyšší obnovovací frekvenci pro svůj nový 360Hz monitor. S rostoucím rozlišení se zvyšují i rozdíly, takže ve 2560 x 1440 je RTX 2080 už na 66 % a ve 4K na 60 %. To je víceméně v souladu s tím, co jsme si mohli v předchozích dnech o výkonu nové NVIDIE číst.

Je naprosto zřejmé, že i když nelze v praxi mluvit o dvojnásobném výkonu RTX 2080, nová RTX 3080 je na tom velice dobře, a to zvláště ve vysokém rozlišení, kde dle serveru Hexus nabízí nejlepší poměr výkonu a spotřeby i výkonu a ceny ze všech moderních karet, které patří do hi-endu či vyšší střední třídy. Ale je toho ještě dost ke zkoumání.

