"Rezavé" baterie Fe-Air od Form Energy: v Minnesotě bude 100h úložiště 10MW/1GWh

Form Energy jsme si povídali už

O společnostijsme si povídali už před dvěma lety . Tato firma vyvíjí železito-kyslíkové akumulátory (Fe-Air), které mají proti lithiovým několik výhod. Jsou založeny na železe, tedy netoxickém a snadno dostupném materiálu, nemají tendenci hořet, a jsou tak hodně bezpečné. Výhodou vysoké dostupnosti je i nízká cena, která se má pohybovat okolo desetiny toho, co lithiové články. To napovídá, že by mohly vyjít zhruba na 10 USD za kWh (dnešní Li-Ion se už dostávají na cca 90 USD/kWh ). Technologie je založená na principu reverzního rezavění. Železo se mění na rez a zpět podle toho, jak se baterie vybíjí a nabíjí, spotřebovává se, nebo se naopak uvolňuje kyslík. Jeden z projektů byl oznámen už před dvěma lety pro Great River Energy, nyní se dozvídáme další detaily o budoucích plánech firmy. Společnost totiž dostala povolení na stavbu velkého úložiště v Minnesotě s konfigurací 10MW/1000MWh pro firmu Xcel Energy.

Co tato čísla znamenají? Záložní baterie může dodávat max. výkon 10 MW, což není mnoho (ostatně nedaleká solární farma, která se zde staví, má mít výkon 460+250 MW), nicméně celkově pobere až 1000 MWh energie. To znamená, že pod plným výkonem nabídne energii po dobu 100 hodin. Zde připomeňme, že většinou se takové baterie staví na 1,5 až 4 hodiny pod plným výkonem. To pochopitelně neznamená, že vydrží jen tolik, odběr patrně v praxi nebude maximální, ale je jasné, že u lithiových baterií se bavíme o jednotkách, max. velmi nízkých desítkách hodin, zatímco v tomto případě se bavíme o dnech, případně i nízkých jednotkách týdnů.

Takové úložiště tak najde své využití např. při živelných katastrofách, nicméně může posloužit i k vykrývání delších období "náladové" výroby obnovitelných zdrojů energie. Ono se může zdát, že nechat si letní solární energii na zimu je půl roku, nicméně např. v případě Evropy se sluneční a větrná energie docela dobře doplňují a tyto nároky se do značné míry zkracují (patrně na jednotky týdnů).

Jeden článek je plát o rozměrech 60×100 cm, přičemž může poskytnout max. výkon jen 100 W. Na druhou stranu pojme 10 kWh energie. Modul je tvořen 50 těmito články, takže nabídne 5 kW, což by dostačovalo pro domácnost, ale nabídne 500 kWh energie, což už by opravdu bylo dost i na přechovávání energie na mnoho týdnů. Pokud bychom předpokládali onu cenu 10 USD/kWh, stále by to ale nebylo levné a vyšlo by to na 5000 USD nemluvě o obřích rozměrech. Nová baterie v Minnesotě by se měla začít stavět v příštím roce a v síti by měla fungovat od roku 2025. Pro tuto první generaci se předpokládá 10letá životnost.