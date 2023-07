Ceny Li-Ion akumulátorů pro EV dle TrendForce klesly už na 90 USD/kWh

lithiových akumulátorů pro elektromobily, energetická úložiště i spotřební elektroniku. U té je potřeba počítat s tím, že v jejím případě se využívá zpravidla směs Li-Ion LCO, která má podstatně nižší životnost než směsi, které se používají v elektromobilech. U LCO se zpravidla hovoří o 500-1000 cyklech, zatímco ternární baterie (např. Li-Ion NCM) mají obvykle 1500-2000 cyklů, u LFP nejčastěji padají hodnoty okolo 4000 cyklů. I proto je nesmysl vztahovat zkušenosti s životností akumulátorů v telefonech a noteboocích na elektromobily, protože používají jiné typy akumulátorů (jinou chemickou směs), ačkoli jde stále o Li-Ion. Tyto akumulátory vyjdou na více než 277 USD za kWh (*cena je uvedena na Ah, takže počítám s tím, že jde o 3,7V články, tedy 7,42 CNY na 3,7 Wh, viz tabulku). I cena je další oblastí, kde stav ze spotřební elektroniky nelze vůbec vztahovat na elektromobilitu a úložiště, protože je násobně vyšší.

Společnost TrendForce nezveřejňuje jen statistiky cen pamětí DRAM, kterým jsme se věnovali včera , poskytuje i data o cenáchpro elektromobily, energetická úložiště i spotřební elektroniku. U té je potřeba počítat s tím, že v jejím případě se využívá zpravidla směs Li-Ion LCO, která má podstatně nižší životnost než směsi, které se používají v elektromobilech. U LCO se zpravidla hovoří o 500-1000 cyklech, zatímco ternární baterie (např. Li-Ion NCM) mají obvykle 1500-2000 cyklů, u LFP nejčastěji padají hodnoty okolo 4000 cyklů. I proto je nesmysl vztahovat zkušenosti s životností akumulátorů v telefonech a noteboocích na elektromobily, protože používají jiné typy akumulátorů (jinou chemickou směs), ačkoli jde stále o Li-Ion. Tyto akumulátory vyjdou na více než 277 USD za kWh (*cena je uvedena na Ah, takže počítám s tím, že jde o 3,7V články, tedy 7,42 CNY na 3,7 Wh, viz tabulku). I cena je další oblastí, kde stav ze spotřební elektroniky nelze vůbec vztahovat na elektromobilitu a úložiště, protože je násobně vyšší.

Podle TrendForce vyjde LFP článek na zhruba 93 USD na kWh a jde o kategorii, kde se cena proti minulému měsíci zvýšila o více než 3 %. V případě elektromobilů jsou ceny o něco nižší. Tam se totiž prizmatický článek LFP dostává už na 90,2 USD za kWh. To znamená, že 100 kWh článků vyjde na 9020 USD (195 tisíc Kč). Je tu ale malý háček, to jde jen o články, ale ne o celý akumulátor (obal, elektronika, chlazení), což samozřejmě výslednou cenu pro EV navýší. Prizmatický ternární článek NCM je proti LFP o něco dražší, a tam se cena pohybuje pod 103 USD/kWh. I to je ale cena velmi blízko oné magické hranice 100 USD za kWh. Pokud jde o ternární článek v pouzdrové variantě, tam je cena 108 USD/kWh. Proti minulému měsíci tyto ceny klesly o 1,0 až 2,2 %.