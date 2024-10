Roboti Tesla Optimus na akci "We, Robot" byli ovládáni s pomocí člověka

Tesla prezentovala několik významných novinek. Měli jsme tu dlouho slibované robotaxi Cybercab, u kterého sice nyní víme, jak bude vypadat, nicméně to se na silnicích ještě dobré dva roky neobjeví (a to za předpokladu, že by vyšla Muskova předpověď, což je dost dobře možné, že nevyjde a bude to za ještě delší dobu). Šok přišel s elektrickou dodávkou, resp. minibusem Robovan, který jsme neočekávali. A pochopitelně, jak už název akce napovídá, nešlo tu jen o robotická auta, ale také o roboty Optimus.

Ti zde tančili, případně čepovali hostům nápoje, nicméně nebyli ani zdaleka plně autonomní. Víme, že roboti Optimus toho zvládnou už docela dost, nicméně Tesla zde prezentovala spíše schopnosti ovládání motoriky jako takové, než její samostatné ovládání. Roboti totiž byli dálkově ovládání pomocí lidských operátorů. Vyplynulo to z toho, že někteří zájemci se jich na to zeptali a roboti (resp. jejich lidští operátoři) to sami potvrdili. Nadšenec do AI, Robert Scoble, se zeptal na vliv AI, přičemž robot (pomocí slyšitelně reprodukovaného lidského hlasu, ne syntetického) řekl, že to nepotvrdí, ale nějaká AI by tam mohla být.

I asked the bartending Optimus if he was being remote controlled. I believe he essentially confirmed it. pic.twitter.com/WlGyuswWpI — zhen (@zhen9436) October 11, 2024