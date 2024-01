Elon Musk zveřejnil video, jak robot Optimus "skládá" tričko

Robot Tesla Optimus má do komerčně dostupného produktu stále ještě daleko, postupně se ale zlepšuje. Elon Musk nyní zveřejnil další video, které ukazuje, co vlastně robot "umí". V tomto případě vytáhl z krabice tričko, které na stole poskládal. Neukazuje to však, že by robot nabyl výrazně mnoho nových schopností. Když se na video pozorně podíváte, párkrát si ve spodním pravém rohu všimnete ruky člověka, který patrně pomáhal robota navigovat.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Elon Musk k příspěvku přidal i poznámku, že Optimus toto prozatím neumí udělat autonomně, ale v budoucnu toho bude schopen včetně možnosti učinit tak v jiných prostředích, tedy nevyžadujících pevný stůl s krabicí s jediným tričkem. Video tak spíše ukazuje, že robot má teoretické možnosti pohybů, které něco takového umožňují. Zatím stále není jasné, kdy budou roboti Optimus natolik vyspělí, že Tesla začne s jejich prodejem.