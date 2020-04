Rocket Lake-S přijdou dle materiálů Intelu v druhé polovině 2020

V dnešní zprávě o Meteor Lake zazněla i otázka, jak to bude s nástupem generace Rocket Lake-S, neboť ta by rozhodně neměla dlouho otálet, pokud chce Intel vypustit na trh 7nm klientské procesory pro desktopy skutečně už v roce 2022. Server Xfastest pro nás vyšťoural tento, zřejmě nepodvržený obrázek, na němž jsou zajímavé jednak informace o Foxville, ale pak i v posledním řádku to, že Rocket Lake-S (RKL-S) se budou vyrábět v druhé polovině tohoto roku. Lze tak usuzovat, že na trh přijdou ještě letos, anebo přinejhorším na začátku příštího roku.