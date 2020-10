RTX 3070 Ti se znovu objevuje: 7424 CUDA jader

NVIDIA dle serveru VideoCardz zrušila připravované karty GeForce RTX 3080 20GB a RTX 3070 16GB, a to z dosud neznámého důvodu. Těch ostatně může být víc a my se pravděpodobně ani nedozvíme, jaká je skutečnost. Nyní tu ale máme jiné, znovu oživlé téma v podobě karty GeForce RTX 3070 Ti.

Chce se říci, že je to klidně možné, neboť NVIDIA už může mít jakousi představu o tom, co nabídne AMD a dle toho pak může chtít více zahustit prostor v oblasti výkonných karet, kam se AMD chystá vyslat čipy Navi 21 XTX, XT a XL.

GA102-150-KD-A1, 7424FP32, 320bits — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) October 23, 2020

Objevilo se GPU GA102-150-KD-A1, čili ještě slabší verze GA102 používaného na kartách RTX 3090 a 3080. Tím by případná RTX 3070 Ti přišla v podstatě jako nástupkyně RTX 2070 Super, alespoň dle toho, že by využila stejné GPU jako RTX 3080, ovšem menším počtem 7424 CUDA jader. Díky nim by to měla blíže k RTX 3080 než k RTX 3070 a dokonce se dozvídáme i o 320bitové sběrnici.



Kopite7kimi přitom nemluví o konkrétním typu paměti, takže není jasné, kde server VideoCardz vzal to, že RTX 3070 Ti by měla použít GDDR6X a ne GDDR6. I s nimi by tato karta díky 320 bitové sběrnici nabídla výrazně vyšší propustnost než RTX 3070 s 256bitovou sběrnicí. Stejně tak kapacita 10 GB je spíše čistá spekulace, i když je pravda, že NVIDIA se asi nerozhodne nabízet 20GB verzi RTX 3070 Ti v případě, že RTX 3080 mají zůstat na 10 GB.

Stojí také za zmínku, že o RTX 3070 Ti se sice mluvilo už dříve, ovšem jako o kartě s plně vybaveným GA104 s výbavou 6144 CUDA jader, což by ovšem nebyl velký rozdíl oproti RTX 3070 s 5888 jádry.

Zatím je však pochopitelně tato celá zpráva jen na úrovni fámy, takže se případně ozveme s jejím potvrzením z jiných zdrojů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: