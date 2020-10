VideoCardz: NVIDIA nepřijde na trh s 20GB RTX 3080 a ani se 16GB RTX 3070

NVIDIA dle dvou nezávislých zdrojů, o nichž informuje server VideoCardz, se tak měla z nějakého dosud neznámého důvodu rozhodnout, že lépe vybavené karty GeForce RTX 3080 a RTX 3070 se 20 GB a 16 GB nakonec na trh nevypustí. A nejde prý ani o odsunutí jejich nástupu na pozdější termín, nýbrž prostě a jednoduše o zrušení.

Tyto nové verze karet ovšem NVIDIA nikdy oficiálně neslíbila a ani o nich nikdy nemluvila, takže sama ani nemá co oznamovat. My se tak pravděpodobně přímo od ní případně ani nedozvíme, jaký k tomu měla důvod.

Je také třeba poznamenat, že ačkoliv vypuštění karty RTX 3070 se 16 GB (PG141 SKU5) v podstatě nic nebrání, v případě RTX 3080 s 20 GB (PG132 SKU20) to může být jiné. Micron , dosud jediný výrobce pamětí GDDR6X, totiž sám uvedl, že čipy s vyšší 2GB kapacitou, jež by byly vhodné pro lepší verzi RTX 3080, chce představit až v příštím roce. Rázem tu tak máme jednu z možných příčin, i když NVIDIA mohla prostě plánovat jít cestou RTX 3090 a vybavit nové verze RTX 3080 celkem dvaceti 1GB čipy na obou stranách PCB, čili i bez 2GB verzí by to šlo.

Dále je možné, že NVIDIA už má k dispozici dost informací o konkurenci a na jejich základě se rozhodla, že nástup nových a lépe vybavených karet nebude nutný. Na druhou stranu, čeká se především na to, jaký výkon nové Radeony nabídnou, přičemž jejich už dříve udávaná kapacita až 16 GB paměti GDDR6 stále platí a na ní se už s největší pravděpodobností nic nezmění.

Třetí možný důvod může skrývat problémy s výrobou, přičemž nejde o samotná GPU. Zdroj uvádí údajnou chabou výtěžnost pamětí GDDR6X, což by na jednu stranu mohlo postihnout pouze RTX 3080 20 GB, avšak když si představíme, že by nastoupila jen RTX 3070 16 GB a herní hi-end NVIDIE by ostrouhal, nevypadala by taková nabídka vůbec dobře. Čili zrušená lepší verze RTX 3080 s sebou mohla stáhnout i RTX 3070. NVIDIA měla také už dříve zrušit přípravy na vypuštění karty RTX 3070 Ti (PG141 SKU 0).

Co se týče GeForce RTX 3060 Ti (PG190 SKU 10), pak ta je prý stále chystána na polovinu listopadu a právě za týden (plus několik hodin) očekáváme RTX 3070. Není také vyloučeno, že RTX 3080 s 20 GB paměti nakonec dorazí, ale už to bude pravděpodobně jiné SKU, dejme tomu RTX 3080 Super, které by se mohlo objevit někdy za rok společně s dalšími.

