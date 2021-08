Ruská iRU nabízí osobní počítače složené z domácích komponent

Společnost iRU se řadí mezi velké ruské výrobce PC a nyní se rozhodla oslovit takové zákazníky, kteří ocení především domácí hardware. Těžko to samozřejmě budou počítače, které využijí ruský hardware do posledního šroubku, to ani zdaleka ne. Jde o to hlavní, a sice procesor, základní desku a operační systém.

Samozřejmě nepůjde o žádná děla a trhače asfaltu, spíše naopak. Využita je tu procesorová platforma Baikal-M od Baikal Electronics, čili procesory s osmi postaršími jádry ARM Cortex-A57 (rok 2012) na 1,5 GHz, 8 MB L3 cache a integrovanou grafikou Arm Mali-T628. Dále je možné tato PC vybavit až 32 GB paměti DDR4 a 1TB SSD či 3TB HDD. Na tato úložiště nabízí iRU instalaci systémů Astra Linux, Alt OS, Red OS či jiných, a to včetně různého dalšího ruského softwaru.

SoC Baikal-M se 35W TDP dále nabízí šest portů USB 2.0 a 3.0, 16 linek PCIe 3.0, dva 1GbE a dokonce i dva 10GbE. Baikal Electronics si je nechává vyrábět v továrnách firmy TSMC pomocí 28nm procesu, čili v Rusku výroba sice neprobíhá, ale zde jde především o návrh daného SoC.

Rusko se podobně jako Čína snaží osvobodit od západního hardwaru a technologií, ovšem přístup a možnosti těchto zemí jsou nesrovnatelné. Dá se říci, že Čína by na rozdíl od Ruska skutečně dokázala tyto počítače sama vyrobit do posledního šroubku, neboť už má k dispozici 28nm výrobní proces včetně potřebných nástrojů, na svém území vyrábí i paměti DRAM či NAND Flash, a tak by pochopitelně zvládla i vytvořit potřebné moduly s DDR4 či SSD, zatímco výroba základní desky, zdroje, skříně a ostatních věcí už je samozřejmost.

V případě Ruska ale jde především o snahu využít z vlastních zdrojů alespoň ten nejdůležitější hardware a software, pokud se jedná o vládní úřady, organizace a státem vlastněné firmy. To sice může fungovat v případě čistě kancelářských systémů, ale pokud je skutečně zapotřebí výkon, ať už procesorový nebo grafický, bez západních produktů to nepůjde, což ovšem zatím platí i pro Čínu.



