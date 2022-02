Rusko-Ukrajinský konflikt by až 6x zvýšil ceny materiálů pro výrobu čipů

Tento týden bude zřejmě kritický, pokud jde o vyhrocení vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou a stále není vyloučen otevřený vojenský konflikt, který by dle americké vlády mohl výrazně ovlivnit ceny materiálů používaných i při výrobě počítačových čipů. O co tu konkrétně jde?

Americká vláda už dle Reuters vydala varování směřované na své domácí výrobce, kteří se mají připravit na to, že pokud se ukrajinské firmy ocitnou uprostřed válečného konfliktu, zcela jistě to bude mít svůj dopad na dodávky materiálů potřebných ve výrobě počítačových čipů.

Jde tu jednak o samotné ukrajinské firmy, ale také o dopad amerických sankcí na Rusko, které by po jeho útoku na Ukrajinu měly přijít. Z Ukrajiny přitom americké firmy odebírají 90 % neonu v kvalitě potřebné pro polovodičový průmysl a z Ruska je to 35 % potřebného palladia. Vedle toho jde ještě o další materiály jako helium, skandium nebo C 4 F 6 , které americké firmy odebírají z daného regionu.

Dle nejmenovaného zdroje firmy už nyní hledají náhradní zdroje potřebných materiálů a zkoumají své možnosti. Ovšem ani v případě zastavení dodávek neonu z Ukrajiny by se výroba čipů nezastavila, nicméně jeho cena by vystřelila prudce nahoru, což se stalo už v roce 2014, kdy Rusko obsadilo Krym. Tehdy cena tohoto plynu vystřelila o téměř 600 % a nyní by to mohlo být podobné či ještě horší. Jde ostatně o plyn, který vzniká jako vedlejší produkt ruského ocelářského průmyslu, přičemž až na Ukrajině je zpracováván do potřebné čistoty. Používá se ve výrobě laserů potřebných v produkci čipů.



