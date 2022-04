Ryzen 7 5800X3D má v západních obchodech doporučenou cenu, za kolik u nás?

Procesor Ryzen 7 5800X3D už se dostal do nabídky obchodů jako Newegg či Microcenter , které jej nabízí za doporučených 449 dolarů a nezdá se zrovna, že by šlo o vysoce nedostatkové zboží. V západních obchodech je i po pár hodinách na trhu skladem a to samé u nás, i když zatím se nedostal do široké nabídky e-shopů.